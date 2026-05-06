6 мая 2026, среда, 19:06
Чеченские военные ВС РФ показали последствия удара по РЛС «Каста» украинскими дронами FP-2

  6.05.2026, 18:49
Видео.

В сети появились кадры, на которых запечатлены последствия удара по радиолокационной станции «Каста».

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было снято чеченским военным ВС РФ, а поражение, вероятно, нанесено с помощью дрона типа FP-2.

Идентификацию пораженной техники провел OSINT-исследователь Andrew Perpetua.

Дрон FP-2 — украинский ударный БПЛА среднего класса (Middle Strike), разработанный компанией Fire Point. Он представляет собой адаптацию предыдущей модели FP-1, которая предназначалась для дальних ударов.

По официальной информации, FP-2 создан для выполнения ударных задач вблизи линии боевого столкновения, при этом дальность полета была уменьшена в пользу увеличения боевой части и возможности роевого применения, то есть запуска нескольких дронов для совместной атаки.

