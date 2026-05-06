Более половины украинцев считают коррупцию большей угрозой для страны, чем войну 6.05.2026, 19:19

Опрос.

54% украинцев назвали коррупцию в органах государственной власти большей угрозой для развития Украины, чем военную агрессию России. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС), которые были обнародованы 6 мая.

Социологи обратили внимание, что ответы различаются в зависимости от формата вопроса. Если в открытом вопросе в феврале 2026 года 65% респондентов среди главных вызовов называли войну, то в новом опросе при выборе между коррупцией во власти и военной агрессией РФ большинство выбрало первый вариант. Военную агрессию России назвали 39% опрошенных, еще 7% не определились с ответом.

В опросе проследили связь между ответами и уровнем доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Чем меньше респонденты доверяют Зеленскому, тем чаще они говорят о коррупции как о более важной проблеме, чем война. Так, среди тех, кто «совсем не доверяет « Зеленскому, абсолютно преобладает мнение, что коррупция является большей угрозой (76% против 16%, которые говорят о войне). Среди тех, кто «полностью доверяет», уже чуть больше тех, кто считает войну большей угрозой (52% против 42%, которые говорят о коррупции)», – отмечается в отчете.

В то же время большинство украинцев сохраняет оптимизм относительно будущего страны: 63% респондентов считают, что через 10 лет Украина будет успешным государством в составе Европейского союза. Пессимистический сценарий – страну с разрушенной экономикой и большим оттоком населения – выбрали 25% опрошенных. По сравнению с январем 2026 года уровень оптимизма несколько снизился: тогда будущее Украины положительно оценивали 66% украинцев, а пессимистично – 22%.

«Несмотря на чрезвычайно сложную зиму, геополитическое и экономическое «землетрясение» из-за войны в Иране, продолжение Россией своего террора, неопределенность наших отношений с союзниками и все другие вызовы, большинство украинцев сохраняют удивительный оптимизм в отношении будущего. России не удалось сломить волю украинцев и навязать мрачное мировоззрение безрадостных лет впереди», – отметил в комментарии к результатам опроса исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

КМИС также спросил украинцев о готовности к непопулярным решениям власти ради получения западного финансирования. Почти половина респондентов считает, что Украина должна принять все необходимые законы и реформы, даже если они будут предусматривать повышение налогов для населения и бизнеса. В то же время 30% высказались против таких решений, даже если это может привести к нехватке средств в бюджете на оборону и социальные программы. Значительное количество опрошенных (22%) не смогло определиться.

По данным института, поддержка непопулярных решений преобладает среди большинства групп респондентов независимо от уровня доверия к Зеленскому, кроме тех, кто ему совсем не доверяет: среди них больше сторонников отказа от таких шагов.

Опрос проводился 20–27 апреля методом телефонных интервью среди 1005 граждан Украины в возрасте от 18 лет на подконтрольной правительству территории. В выборку не включали жителей временно оккупированных территорий, а также украинцев, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года. Статистическая погрешность выборки при обычных обстоятельствах не превышает 4,1%.

