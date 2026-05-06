Поезда в Минск идут с задержкой 6.05.2026, 20:20

Что случилось?

6 мая часть поездов Белорусской железной дороги следует с отклонением от графика. Причина – временное ограничение скорости движения на участке Барановичи – Минск-Сортировочный.

По данным БЖД, поезд №52 Брест – Санкт-Петербург, который отправился из Бреста в 14:36 и должен прибыть в Санкт-Петербург 7 мая в 8:16, придет на станцию Минск-Пассажирский с задержкой примерно 1 час 20 минут. По расписанию он должен был быть в Минске в 18:38.

С таким же ориентировочным опозданием ожидается поезд №680 Гродно – Витебск. Он отправился из Гродно в 14:01 и должен прибыть в Витебск в 23:41. На станцию Минск-Пассажирский поезд придет примерно на 1 час 20 минут позже графика. По расписанию прибытие в Минск было запланировано на 19:03.

В БЖД извинились перед пассажирами за неудобства и сообщили, что примут меры, чтобы сократить время задержки.

Подробную информацию пассажиры могут получить по телефону 105 контакт-центра Белорусской железной дороги.

