6 мая 2026, среда, 21:27
Россия ударила по символу Запорожской области

  • 6.05.2026, 21:16
Недавно там были подняты десятки флагов украинских подразделений.

Российские войска ударили по Ореховской стеле — одному из символов Запорожской области.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на публикацию главы Запорожской ОВА Ивана Федорова в сети Telegram.

Глава ОВА отметил, что еще накануне здесь были установлены десятки флагов украинских подразделений, волонтерских организаций и партнеров области.

После атаки от символического места остались разрушения. По словам Федорова, это типичный след обстрелов — повреждения инфраструктуры и опустошение территорий, подвергшихся ударам.

Несмотря на разрушения, Ореховская стела продолжает оставаться символом стойкости. Власти подчеркивают, что жители Запорожской области сохраняют устойчивость даже в условиях постоянных обстрелов.

В администрации региона заявили, что все поврежденные элементы будут восстановлены, а утраченные флаги вернутся на свое место. Работы по восстановлению уже ведутся.

Дополнительно отметим, что российским войскам поставлена задача приблизиться к Орехову в Запорожской области и занять позиции на подступах к городу.

