Авианосец «Шарль де Голль» выдвинулся в сторону Ормузского пролива 6.05.2026, 21:01

Министерство вооруженных сил Франции назвало цель отправки авианосца.

Французский авианосец «Шарль де Голль» покидает восточную часть Средиземного моря и направляется в южную часть Красного моря. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на министерство вооруженных сил Франции.

В ведомстве уточнили, что цель состоит в том, чтобы «сократить сроки развертывания», когда появится «многонациональная инициатива» по открытию Ормузского пролива.

«Приближение французской авианосной группы позволяет оценить региональную оперативную обстановку до запуска инициативы и предложить дополнительные варианты выхода из кризиса для усиления региональной безопасности», — заявили в министерстве.

Ожидается, что «Шарль де Голль» пройдет через Суэцкий канал уже 6 мая.

