В Минске у станции Грушевка заметили бегающую обезьяну 2 6.05.2026, 21:30

иллюстративное фото

Видеофакт.

Пользовательница threads опубликовала пост о том, что у станции метро Грушевка увидела обезьянку, которая «бегала там везде». «Для меня это было неожиданностью», – поделилась впечатлением автор.

Комментаторы подсказали, что обезьянка – обитатель местного кафе и бегает не везде, а только возле заведения.

«Там огромное пространство для нее в виде мягкой клетки, которая занимает большую часть самого кафе», - отметили пользователи.

Минчане говорят, что переживать за животное не стоит, оно живет в хороших условиях.

Кто-то пошутил, что обезьяна появилась в центре столицы, потому что «природа Минска настолько очистилась».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com