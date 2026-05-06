В Минске у станции Грушевка заметили бегающую обезьяну

В Минске у станции Грушевка заметили бегающую обезьяну2
- 6.05.2026, 21:30
Видеофакт.
Пользовательница threads опубликовала пост о том, что у станции метро Грушевка увидела обезьянку, которая «бегала там везде». «Для меня это было неожиданностью», – поделилась впечатлением автор.
Комментаторы подсказали, что обезьянка – обитатель местного кафе и бегает не везде, а только возле заведения.
«Там огромное пространство для нее в виде мягкой клетки, которая занимает большую часть самого кафе», - отметили пользователи.
Минчане говорят, что переживать за животное не стоит, оно живет в хороших условиях.
Кто-то пошутил, что обезьяна появилась в центре столицы, потому что «природа Минска настолько очистилась».