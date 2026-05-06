В России в 15 регионах полностью отменили парады на 9 мая 6.05.2026, 22:17

В Кремле панически боятся атак ВСУ.

В 15 регионах страны-агрессора России отменили парады на 9 мая. Об этом 6 мая сообщает издание Astra со ссылкой на собственный подсчет.

В частности, о полной отмене на 9 мая заявили в таких регионах:

Белгородская область;

Воронежская область;

Курская область;

Краснодарский край;

Ленинградская область;

Нижегородская область;

Новгородская область;

Псковская область;

Рязанская область;

Саратовская область;

Ростовская область;

Калужская область;

Орловская область;

Брянская область;

Чувашия.

Парад 9 мая на Красной площади в Москве в этом году пройдет без военной техники, только с марширующей колонной. Количество гостей уменьшится до нескольких сотен человек вместо привычных тысяч, а сам парад продлится меньше часа.

В ночь на 4 мая в Москве прогремел взрыв из-за атаки беспилотника. Инцидент произошел за пять дней до запланированного парада 9 мая, который российские власти традиционно превращают в пропагандистское шоу.

4 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что над парадом в Москве 9 мая могут появиться украинские дроны.

«Россия объявила парад 9 мая, но там не будет военной техники. Это будет впервые за много лет, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. Это показывает, что они уже не настолько сильны, как раньше. Мы должны продолжать давить на них санкциями», — отметил президент на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

В России на слова Зеленского отреагировали очередными угрозами. Член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Колесник пригрозил Украине «неотвратимым ответом» в случае провокаций во время парада в Москве.

Кроме того, 5 мая в Москве и Петербурге начали выключать мобильный интернет перед парадом на 9 мая.

