Белорусам обещают Египет с меньшими затратами 6.05.2026, 22:29

Обсуждается прямой рейс в Каир.

Беларусь и Египет прорабатывают организацию прямого авиарейса между Минском и Каиром. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович по итогам восьмого заседания Беларусско-египетской совместной торговой комиссии, передает БелТА.

«Новая инициатива — это организация прямого авиарейса между Каиром и Минском», — отметил Артур Карпович, добавив, что прямое авиасообщение будет способствовать развитию туризма.

Вопрос был включен в протокол, который подписан по итогам восьмого заседания Белорусско-египетской совместной торговой комиссии. Таким образом, беларусы смогут чаще летать в Египет с меньшими затратами.

По словам Карповича, прорабатывался вопрос «предоставления неких преференций для Республики Беларусь по туристическим путевкам, чтобы наши граждане отдавали как можно больше предпочтений именно отдыху на территории Египта».

Отметим, белорусам для поездки в «некурортный» Египет — например, в Каир, Александрию или Луксор — нужна стандартная однократная виза.

С 1 марта 2026 года виза стоит 30 долларов. Оформить ее можно по прилете в аэропорту до паспортного контроля или заранее онлайн через e-Visa, не позднее чем за семь дней до поездки. Виза действует 30 дней, паспорт должен быть действителен минимум шесть месяцев.

