Глава МИД Германии предложил несколько реформ в ЕС 6.05.2026, 22:54

Иоганн Вадефуль

Фото: Hannes P Albert / dpa / Global Look Press

Евросоюз должен быть более устойчивым и способным действовать.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предложил реформировать ряд процессов в Европейском Союзе, чтобы сделать его более устойчивым к кризисам. В ЕС необходимо ускорить и упростить процессы голосования, в особенности в области внешней политики и политики безопасности, заявил он в среду, 6 мая, в Берлине, выступая на мероприятии, организованном Фондом Конрада Аденауэра. «ЕС должен измениться, и измениться кардинально», - уверен глава МИД Германии.

По его словам, Евросоюзу важно ускорить принятие решений путем голосования квалифицированным большинством. Еще одним инструментом является возможность различных инициатив части стран ЕС в случаях, когда «не все 27 государств-членов могут быть полностью согласны» друг с другом, передает DW.

В настоящее время в сферах внешней политики и политики безопасности в ЕС действует принцип согласия всех государств-членов. «Однако в вопросах безопасности принцип единогласия может поставить нас под угрозу существования», - уверен Вадефуль. Он напомнил о продолжавшемся несколько месяцев конфликте вокруг выделения масштабного кредита Украине, не упоминая при этом Венгрию, блокировавшую принятие решения.

Государства, которые не хотят или не могут участвовать в общих решениях, не должны препятствовать тем, кто хочет двигаться вперед, считает немецкий министр. Он указал, что основополагающие договоры ЕС уже предусматривают такие возможности, в частности, инструмент постоянного структурированного сотрудничества. В оборонном секторе уже есть успешные примеры его применения. «Нашей целью остается достижение максимально возможного единства среди всех 27 государств-членов», - добавил немецкий министр.

Глава МИД Германии предложил поэтапное принятие новых стран в ЕС

Кроме того, Вадефуль предложил изменить процедуру принятия в ЕС новых членов и сделать ее поэтапной. Речь идет о постепенной интеграции в рамках отдельных этапов вплоть до полного членства. Тем самым, по его мнению, можно избежать блокирующих решений по вступлению отдельных стран со стороны европейских правительств.

При этом Вадефуль подтвердил приверженность Берлина целям расширения ЕС. «Народам Западных Балкан несколько десятилетий назад открылась европейская перспектива. Мы обязаны прийти к результатам», - указал он. Глава МИД ФРГ также упомянул кандидатов на вступление в ЕС - Украину и Молдову. Кроме того, «более чем желанным» является расширение Евросоюза за счет вступления Исландии и Норвегии, отметил он.

Одновременно необходимо «уменьшить опасения некоторых стран-членов относительно досрочного полноправного членства», считает Вадефуль. В частности, договоры о вступлении в Евросоюз могут включать положения о предоставлении европейского финансирования только при определенных условиях. «Средства ЕС не должны поступать тем, кто нарушает наши общие ценности», - добавил он.

Процесс расширения Евросоюза должен идти рука об руку с реформами в нем самом. Крайне важно, чтобы при принятии новых членов институты оставались работающими. Среди прочего эти вопросы включают число еврокомиссаров и размер Европейского парламента, пояснил Вадефуль.

По словам немецкого министра, его предложения помогут сделать Европейский Союз «более устойчивым и способным к действиям». «Я считаю всю ситуацию неотложной», - заявил он. По мнению Вадефуля, успех этих реформ является вопросом выживания для Евросоюза. «Мы должны действовать быстрее. Мир движется быстрее. Он требует ответов», - добавил глава МИД ФРГ.

