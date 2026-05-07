закрыть
7 мая 2026, четверг, 0:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

BMW выпустила двухмиллионный электромобиль

  • 7.05.2026, 0:00
BMW выпустила двухмиллионный электромобиль

Хотя на первый миллион электромобилей потребовалось 11 лет, второй компания выпустила всего за два года.

Концерн BMW Group объявил о выпуске двухмиллионного электромобиля, продемонстрировав резкое ускорение темпов производства. Если на первый миллион компании потребовалось почти 11 лет - с запуска BMW i3 в 2013 году - то второй миллион сошел с конвейера менее чем за два года.

Юбилейным автомобилем стал BMW i5 M60 xDrive, собранный в Германии для клиента в Испании. Именно Европа сейчас остается ключевым драйвером спроса на электрокары: в 2025 году продажи электромобилей в регионе выросли на 28%, а каждый пятый проданный автомобиль в ЕС был полностью электрическим.

Компания активно наращивает производство, интегрируя выпуск электромобилей вместе с моделями с ДВС на одних и тех же заводах. Такая гибкость позволяет быстро реагировать на изменения рынка, ведь спрос в разных регионах существенно отличается.

Прямо сейчас компания делает ставку на новую волну моделей. Уже скоро выйдут электрокары на платформе Neue Klasse, включая с новым BMW iX3, а вслед ожидается электрическая версия 3-Series и первый полностью электрический X5.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин