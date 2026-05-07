BMW выпустила двухмиллионный электромобиль
- 7.05.2026, 0:00
Хотя на первый миллион электромобилей потребовалось 11 лет, второй компания выпустила всего за два года.
Концерн BMW Group объявил о выпуске двухмиллионного электромобиля, продемонстрировав резкое ускорение темпов производства. Если на первый миллион компании потребовалось почти 11 лет - с запуска BMW i3 в 2013 году - то второй миллион сошел с конвейера менее чем за два года.
Юбилейным автомобилем стал BMW i5 M60 xDrive, собранный в Германии для клиента в Испании. Именно Европа сейчас остается ключевым драйвером спроса на электрокары: в 2025 году продажи электромобилей в регионе выросли на 28%, а каждый пятый проданный автомобиль в ЕС был полностью электрическим.
Компания активно наращивает производство, интегрируя выпуск электромобилей вместе с моделями с ДВС на одних и тех же заводах. Такая гибкость позволяет быстро реагировать на изменения рынка, ведь спрос в разных регионах существенно отличается.
Прямо сейчас компания делает ставку на новую волну моделей. Уже скоро выйдут электрокары на платформе Neue Klasse, включая с новым BMW iX3, а вслед ожидается электрическая версия 3-Series и первый полностью электрический X5.