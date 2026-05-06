Сотрудница банка бросила трубку, когда в поддержку позвонил Папа Римский 6.05.2026, 23:34

Папа Римский Лев XIV

Понтифик позвонил в банк, чтобы обновить контактные данные.

Сотрудница службы поддержки банка бросила трубку, когда узнала, что говорит с Папой Римским Львом XIV. Тот позвонил в банк, чтобы обновить контактные данные. Об этом газете The New York Times рассказал близкий друг понтифика — священник из Иллинойса Томас Маккарти.

По данным NYT, понтифик позвонил в американский банк, чтобы изменить номер телефона и адрес в документах. Он представился своим мирским именем — Роберт Фрэнсис Превост. После того, как папа римский ответил на контрольные вопросы, сотрудница банка заявила, что ему все-таки необходимо прийти в отделение. Понтифик ответил, что он не сможет этого сделать.

«Это будет иметь значение, если я скажу, что я Папа Лев?»,— спросил он. После этого вопроса сотрудница положила трубку. Как сообщала газета, вопрос удалось решить благодаря вмешательству другого священника, который был знаком с президентом банка.

Папа Римский Лев XIV был избран 8 мая 2025 года. Он стал 267-й понтификом, первым американцем и первым представителем ордена августинцев на Святом Престоле. До своего избрания служил в Перу, где был епископом епархии Чиклайо.

