6 мая 2026, среда, 22:59
  • 6.05.2026, 22:37
Российские компании массово готовятся сокращать инвестиции

Макроэкономическая обстановка в РФ не располагает к долгосрочному планированию.

Замедление экономики, падение спроса и высокие процентные ставки резко сократили инвестиционную активность российского бизнеса. В промышленности она упала до минимума за 16 лет наблюдений, отмечает ведущий научный сотрудник ИНП РАН Сергей Цухло, который с 1990-х проводит конъюнктурные опросы бизнеса: лишь 38% предприятий в апреле оценили объемы инвестиций как «нормальные». Это вдвое меньше, чем было в 2024 г. (79%).

В прошлом году инвестиции сократились на 2,3%, на этот год Минэкономразвития также прогнозировало небольшой спад (на 0,5%), вскоре оно должно представить обновленный прогноз. Близкий к властям аналитический центр ЦМАКП каждый месяц ухудшает прогноз инвестиций и сейчас ожидает их спада на 2-2,4%, передает The Moscow Times.

Высокие цены на нефть не исправят ситуацию с инвестициями, отмечал ЦМАКП: высокие процентные ставки приведут к увеличению финансовых вложений, но не в основной капитал, в неэнергетических секторах инвестиции снизятся.

Пока они падают и в нефтегазовой отрасли. Апрельский мониторинг предприятий, проводимый Центробанком, зафиксировал обвал инвестиционной активности до минимума со времен ковидных локдаунов, причем хуже всего обстояли дела в добывающих отраслях. В обрабатывающих производствах тоже спад, а там, где рост инвестиций еще сохраняется, его темпы заметно снижаются.

Инвестиционная активность «очень низкая», констатирует ЦМАКП. Центр оценивает ее через предложение товаров инвестиционного назначения: в конце прошлого года оно составляло 86,4% от уровня середины 2024 г., а в феврале (это пока последние данные) – 84,2%. «Одна из основных причин инвестиционного провала – длительная сверхжесткая денежно-кредитная политика», – считает ЦМАКП.

ЦБ не видит в этом проблемы. «Да, инвестиции в прошлом году снизились на пару процентов, – говорила Набиуллина. – Но хочу напомнить, что с 2021 г. они выросли на четверть в физическом выражении. Так, как сейчас экономика инвестирует, наверное, сложно найти примеры во все постсоветское время».

Качество этих инвестиций зачастую сомнительно, показал анализ ЦМАКП: многие вложения вынуждены, а уровень их технологичности низок. «Инвестиционный рост, которые мы видели, в значительной мере обеспечивало строительство жилья, дорог, а также вложения в нематериальные активы», – говорил замдиректора ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Огромные траты на строительство инфраструктуры в связи с разворотом торговли на восток, перезапуск производств, брошенных ушедшими из России компаниями, замену западного оборудования на китайское, а софта на отечественный, на перестройку логистических и расчетных цепочек вряд ли увеличивают возможности экономики. По оценке ЦМАКП, только в 2024 г. на импортозамещение западного ПО было потрачено 1,6 трлн руб. Сейчас многие инвестиции выглядят эффективными, но со временем значительную их часть, вероятно, придется списать, говорила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

В этом году спад инвестиционной активности продолжается. По оценке ИНП РАН, прокси-индекс физического объема инвестиций в основной капитал в январе–марте сократился на 6,5% в годовом выражении. Похожий результат показывает инвестиционный прокси-индекс аналитиков «Твердых цифр», основанный на инвестпрограмм 61 крупнейшей компании: в номинальном выражении они примерно такие же, как в прошлом году, что означает реальное сокращение. Опрос РСПП по итогам первого квартала показал, что менее 15% компаний намерены сохранить или увеличить объёмы инвестиционных вложений.

Уже долгое время ЦМАКП отмечает, что процентные ставки таковы, что рентабельность в большинстве отраслей промышленности ниже не только ставок по кредитам, но и доходности безрискового размещения средств – это лишает инвестиции смысла. Их основной источник – собственные средства компаний, но их прибыли сокращаются: в январе-феврале они были на треть ниже, чем в первые два месяца 2025 г.

В 2025 г. инвестиции во всех отраслях осуществлялись в основном для поддержания производственных мощностей, заключил ЦБ по итогам опросов предприятий. Высокая инвестиционная активность, по его наблюдениям, сохранялась «преимущественно в отраслях с государственным спросом или господдержкой, а также ориентированных на импортозамещение».

Это привело к сокращению импорта, особенно сильно (на 7,7%) снизился импорт машин, оборудования и транспортных средств, отмечал ЦБ: «Здесь одна из мотиваций – проблемы с обслуживанием импортного оборудования». 11,8% опрошенных РСПП компаний пожаловались на невозможность оснастить организацию новым оборудованием, технологиями из-за ограничения импорта.

«Макроэкономическая обстановка в России не располагает к долгосрочному планированию. Поэтому крупные игроки взяли инвестиционную паузу, поскольку сложно предполагать, как инвестировать, куда инвестировать, сколько инвестировать, – говорил председатель совета директоров «Эксперт РА» Игорь Юргенс.

