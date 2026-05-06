Трамп: Россия и Китай никогда не догонят Космические силы США
- 6.05.2026, 22:02
Президент США заявил о сильном превосходстве США космосе.
Космические силы США обладают самым мощным потенциалом в мире и превосходят аналогичные силы РФ и Китая. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«Наши Космические силы — теперь ведущие по сравнению с другими странами — Китаем, Россией... Мы настолько сильно превосходим всех в космосе, что нас никогда не догонят», — сказал Трамп.
По его словам, ранее США уступали РФ и КНР в этой области, однако ситуация изменилась в 2019 году после создания Космических сил как отдельного рода войск.