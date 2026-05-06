Трамп: Россия и Китай никогда не догонят Космические силы США 6.05.2026, 22:02

Дональд Трамп

Президент США заявил о сильном превосходстве США космосе.

Космические силы США обладают самым мощным потенциалом в мире и превосходят аналогичные силы РФ и Китая. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Наши Космические силы — теперь ведущие по сравнению с другими странами — Китаем, Россией... Мы настолько сильно превосходим всех в космосе, что нас никогда не догонят», — сказал Трамп.

По его словам, ранее США уступали РФ и КНР в этой области, однако ситуация изменилась в 2019 году после создания Космических сил как отдельного рода войск.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com