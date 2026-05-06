закрыть
6 мая 2026, среда, 22:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Израиль атаковал командующего спецназа «Хезболлы» в Бейруте

  • 6.05.2026, 21:38
Израиль атаковал командующего спецназа «Хезболлы» в Бейруте

Он не выжил.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Бейрут, целью удара был командующий силами специального назначения «Радван» ливанского шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«В соответствии с указанием премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца ЦАХАЛ атаковал в Бейруте командующего сил «Радван» с целью его нейтрализации», — сказано в заявлении.

Как утверждают в канцелярии, «террористы под руководством «Радван» несут ответственность за обстрелы израильских населенных пунктов и атаки на солдат ЦАХАЛ».

По данным телеканала Al Hadath, командир спецподразделений «Радван» Малек Баллут не выжил в результате воздушной атаки Израиля.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин