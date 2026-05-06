Израиль атаковал командующего спецназа «Хезболлы» в Бейруте
- 6.05.2026, 21:38
Он не выжил.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Бейрут, целью удара был командующий силами специального назначения «Радван» ливанского шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
«В соответствии с указанием премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца ЦАХАЛ атаковал в Бейруте командующего сил «Радван» с целью его нейтрализации», — сказано в заявлении.
Как утверждают в канцелярии, «террористы под руководством «Радван» несут ответственность за обстрелы израильских населенных пунктов и атаки на солдат ЦАХАЛ».
По данным телеканала Al Hadath, командир спецподразделений «Радван» Малек Баллут не выжил в результате воздушной атаки Израиля.