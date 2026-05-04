Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров

4.05.2026, 14:26

Бэмц гарантирован.

Оптимисты утверждают, что сегодняшнее положение России «плохое». Это не так. Оно — отчаянное, и уже без всяких надежд на «чудо».

Конечно, агония страны будет долгой, мучительной и затейливой, но финал —«без вариантов».

Посему рождается мифология.

Сегодня самая модная тема — «заговор Шойгу и прозревших генералов», которые раздавят упыря, захватят власть и попробуют вынырнуть из той ж…пы, в которую Путин засосал страну:

«Разведка одной из стран ЕС не исключает возможный переворот в России с участием Шойгу и сообщает о растущей напряженности между силовыми блоками.

В Кремле с марта 2026 года растет тревога из-за риска заговора и покушения на Владимира Путина, в том числе с использованием беспилотников, говорится в отчете разведки одной из стран ЕС, которое получили несколько ключевых СМИ.

Сотрудникам, имеющим доступ к президенту, запретили использовать обычные телефоны и общественный транспорт, а их перемещения и быт контролируются — в домах поваров, фотографов и охранников установлены системы наблюдения, подчеркивает CNN. Также, по данным отчета, ФСО участвует в отключениях связи в отдельных районах Москвы.

Разведка указывает, что бывший министр обороны Сергей Шойгу рассматривается как потенциальный фактор дестабилизации.

CNN подчеркивает, что отчет разведки появился на фоне растущего кризиса вокруг Кремля «спустя четыре года после начала его жестокой и неудачной войны».

Да, и в Кремле не все идиоты. Да, и там осознают кошмарность ситуации. Но, как сам Шойгу, так и все прочие, назначенные народными грезами в заговорщики — это очень слабые персонажи. Все — политические и военные импотенты, ни к чему не способные.

Возможно, они и ненавидят Путина, но 99% их жизненной энергии уходит на дрожь перед ним.

«Прозревшая» публика отлично знает степень путинской злобы, беспощадность и патологические наклонности.

Конечно, бэмц гагантирован. Но его героями будут отнюдь не «кожугетовцы».

Александр Невзоров, Telegram

