У таксистов появится новая обязанность

У таксистов появится новая обязанность1
- 4.05.2026, 15:07
Она касается стоимости поездки.
Таксист при посадке «от борта» будет обязан сообщить пассажиру ориентировочную стоимость поездки. Об этом рассказал во время пресс-конференции 4 мая начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Андрей Гладкий.
— Раньше нередко возникали конфликтные ситуации, когда пассажиру после поездки выставляли большую стоимость, ссылаясь на показания счетчика. Чтобы исключить такие случаи, было принято это решение, — пояснил спикер.
Андрей Гладкий рассказал и о еще одном важном нововведении: если ранее способ оплаты поездки могли менять диспетчер или перевозчик, то теперь — только пассажир.