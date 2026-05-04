4 мая 2026, понедельник, 15:44
У таксистов появится новая обязанность

  4.05.2026, 15:07
Она касается стоимости поездки.

Таксист при посадке «от борта» будет обязан сообщить пассажиру ориентировочную стоимость поездки. Об этом рассказал во время пресс-конференции 4 мая начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Андрей Гладкий.

— Раньше нередко возникали конфликтные ситуации, когда пассажиру после поездки выставляли большую стоимость, ссылаясь на показания счетчика. Чтобы исключить такие случаи, было принято это решение, — пояснил спикер.

Андрей Гладкий рассказал и о еще одном важном нововведении: если ранее способ оплаты поездки могли менять диспетчер или перевозчик, то теперь — только пассажир.

