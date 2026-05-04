4 мая 2026, понедельник, 16:23
Технологии McLaren теперь в клюшках для гольфа

McLaren, известный своими суперкарами и успехами в Формуле 1, Ле-Мане и Indy 500, объявил о неожиданном расширении бизнеса — компания начинает выпускать собственные клюшки для гольфа, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Бренд, который в индустрии называют «инженерными перфекционистами», решил применить свои технологические подходы за пределами автоспорта. Новое направление получило название McLaren Golf.

В компании заявляют, что речь идет не просто о мерче или аксессуарах, а о полноценной разработке профессионального спортивного инвентаря. Первыми продуктами станут наборы айронов для игроков разного уровня.

В основе разработки лежит тот же инженерный подход, что используется в гоночных автомобилях. McLaren применяет редкую технологию порошкового литья металлов (Metal Injection Molding), позволяющую точно контролировать структуру материала, распределение массы и внутреннюю геометрию клюшек. Это дает уровень точности, недоступный при традиционном производстве.

Компания представила две линейки: Series 1 — для опытных игроков с акцентом на точность, и Series 3 — более прощающая ошибки модель с улучшенной дальностью ударов.

К проекту также привлечен известный гольфист PGA Tour Джастин Роуз, который стал амбассадором бренда и участвовал в разработке клюшек с самого начала.

McLaren подчеркивает, что задает вопрос без ограничений: каким может быть спортивный инвентарь, если применить к нему подход инженерии Формулы 1.

