«Социальный контракт» Путина трещит по швам 4.05.2026, 17:18

1,520

Эксперт увидел ясный признак паники в Кремле.

В России усиливаются признаки внутреннего кризиса, а позиции Путина, по оценкам экспертов, заметно ослабевают. Неформальный «социальный контракт», на котором долгие годы держалась стабильность — лояльность в обмен на относительное благополучие — начинает трещать по швам, пишет Bild (перевод — сайт Charter97.org).

Политолог Фарида Рустамова обращает внимание на изменение поведения правителя РФ. По ее словам, необычная публичная активность Путина — визиты в культурные и спортивные учреждения в Петербурге — выглядит как «ясный признак» тревоги в Кремле.

Ситуацию усугубляют последствия войны. Украинские беспилотники все чаще наносят удары по объектам в глубине России, включая нефтеперерабатывающие заводы. Одновременно растут цены на продукты, экономика сжимается, а в соцсетях распространяются видео с недовольством граждан.

Дополнительное раздражение вызвали эксперименты с блокировкой интернета под предлогом защиты от атак. Эти меры ударили по бизнесу и показали пределы возможностей цифрового контроля.

На этом фоне снижается уровень поддержки власти. По имеющимся данным, около 65,6% россиян заявляют о лояльности правителю, тогда как почти треть выражает недоверие. В преддверии парламентских выборов такие показатели вызывают обеспокоенность у властей.

Опасаясь низкой явки и роста протестных настроений, Кремль уже дал сигнал силовым структурам частично свернуть интернет-блокировки.

Нарастающее давление — от военных угроз до экономических проблем — формирует новую реальность внутри страны, в которой прежние механизмы удержания стабильности работают все хуже.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com