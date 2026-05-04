4 мая 2026, понедельник, 18:01
«Они прогноз погоды не видели?»

«Они прогноз погоды не видели?»

Белорусы возмутились тем, что в жару продолжали топить батареи.

С 4 мая в Гомеле начали отключать отопление, тем не менее, вплоть до конца дня понедельника гомельчане продолжали массово жаловаться на жару в квартирах из-за раскаленных батарей, заметил «Флагшток».

День назад в Гомеле было уже плюс 25 градусов на улице, но и назавтра, когда температура воздуха прогрелась до 27 градусов, у многих потребителей в квартирах батареи продолжали оставаться «как кипяток».

Многие гомельчане высказали понимание, что резкое потепление пришлось на выходные дни, однако выразили недоумение: почему, зная точный прогноз погоды на неделю вперед о том, что придет жара, власти заранее не приняли решение о начале отключения отопления накануне потепления: «Они прогноз погоды не видели?»

Эти вопросы в соцсетях остались без ответов. Горисполком лишь лаконично сообщил о том, что «в связи с установившимися положительными среднесуточными температурами наружного воздуха с 4 мая 2026 года в Гомеле завершается отопительный период в жилищном фонде и на объектах социальной сферы».

Тем временем гомельчане выкладывали видео и рассказывали о том, что в их квартирах температура воздуха достигала плюс 30 градусов. В комментариях сделали предположение, что власти «делают на нас деньги», ведь за отопление придется платить.

Однако ситуация, скорее, свидетельствует об инертности системы — при резком потеплении для перехода на летний режим энергетикам необходимо несколько дней на выключение отопления.

