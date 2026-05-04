«Они прогноз погоды не видели?»6
- 4.05.2026, 17:20
Белорусы возмутились тем, что в жару продолжали топить батареи.
С 4 мая в Гомеле начали отключать отопление, тем не менее, вплоть до конца дня понедельника гомельчане продолжали массово жаловаться на жару в квартирах из-за раскаленных батарей, заметил «Флагшток».
День назад в Гомеле было уже плюс 25 градусов на улице, но и назавтра, когда температура воздуха прогрелась до 27 градусов, у многих потребителей в квартирах батареи продолжали оставаться «как кипяток».
Многие гомельчане высказали понимание, что резкое потепление пришлось на выходные дни, однако выразили недоумение: почему, зная точный прогноз погоды на неделю вперед о том, что придет жара, власти заранее не приняли решение о начале отключения отопления накануне потепления: «Они прогноз погоды не видели?»
Эти вопросы в соцсетях остались без ответов. Горисполком лишь лаконично сообщил о том, что «в связи с установившимися положительными среднесуточными температурами наружного воздуха с 4 мая 2026 года в Гомеле завершается отопительный период в жилищном фонде и на объектах социальной сферы».
Тем временем гомельчане выкладывали видео и рассказывали о том, что в их квартирах температура воздуха достигала плюс 30 градусов. В комментариях сделали предположение, что власти «делают на нас деньги», ведь за отопление придется платить.
Однако ситуация, скорее, свидетельствует об инертности системы — при резком потеплении для перехода на летний режим энергетикам необходимо несколько дней на выключение отопления.