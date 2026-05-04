Как зарабатывать деньги во сне 4.05.2026, 17:02

Эксперты рассказали всю правду о пассивном доходе.

Пассивный доход самая обсуждаемая тема в 2026 году, однако эксперты предупреждают: «зарабатывать во сне» возможно, но без вложений и усилий — нет. Большинство успешных моделей требуют либо стартового капитала, либо значительных затрат времени на запуск, пишет Entrepreneur (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно данным исследований, средний показатель пассивного дохода составляет всего около 4200 долларов в год — примерно 350 долларов в месяц. Это полезное дополнение, но не полноценная замена зарплаты.

Рост интереса объясняется экономическим давлением. Доходы населения растут медленнее инфляции, и все больше людей ищут дополнительные источники заработка. Уже около 72% работающих имеют второй доход, а доля людей с пассивными потоками за последние годы значительно увеличилась.

Среди наиболее популярных инструментов — дивидендные акции и индексные фонды, недвижимость, франшизы и покупка готового бизнеса. Отдельно выделяется автоматизированная электронная коммерция, где процессы — от продаж до логистики — выстроены так, чтобы минимизировать участие владельца.

Эксперты подчеркивают, что ключ к успеху — не один источник, а система активов. Важно выбирать модели с устойчивым спросом, выстраивать управление и рассчитывать на долгосрочную окупаемость.

Главное заблуждение — ожидание быстрых результатов. Пассивный доход — это не легкие деньги, а стратегия, требующая терпения и грамотного подхода.

