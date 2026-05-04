Генерал раскрыл самый большой страх Путина перед 9 мая 1 4.05.2026, 16:37

В Москве сокращают военную часть парада.

В Москве начали сокращать военную часть парада до 9 мая, хотя именно эта дата для Кремля давно стала одной из самых сакральных. Для Путина это не просто ежегодный ритуал, а большой политический спектакль, через который он годами показывал и россиянам, и внешнему миру образ силы, контроля и якобы исторической непоколебимости.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире «24 Канала» объяснил, почему в Москве начали сворачивать одно из главных пропагандистских событий года. По его словам, за этими решениями стоит страх, который в Кремле не хотят признавать публично.

Для Кремля 9 мая – это не просто государственная дата, а один из главных ритуалов, на которых держится вся военная пропаганда. Поэтому в Москве боятся не только самого удара, но и того, что любой сбой в этот день разрушит картинку полного контроля, которую Путин годами навязывал и России, и внешнему миру.

- В первую очередь Путин боится, что эти сакральные мероприятия могут стать поводом подрыва его авторитета непосредственно 9 мая, – сказал Маломуж.

В этот день он хочет снова рассказывать на всю Россию, что якобы сильный, что "все идет по плану" и что уже почти достиг всех своих фейковых целей.

Для него важно проговорить это и перед внутренней аудиторией, и перед иностранцами, которые все же будут в Москве, потому что именно такой парад должен показать, что Кремль контролирует ситуацию.

- А если в этот момент будут огневые удары и огромные потери, это будет крах не только авторитета Путина, но и всей модели агрессивной войны, – подчеркнул генерал армии.

Накануне 9 мая Кремль пока собрал значительно меньше иностранных гостей, чем в прошлом году: участие в мероприятиях в Москве подтвердили только лидеры Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и премьер Словакии Роберт Фицо, тогда как в прошлом году на парад приезжали представители 27 стран. Это показывает, что международное представительство на Красной площади заметно сократилось, хотя в Кремле еще обещают отдельно объявить полный список приглашенных и подтвержденных участников.

Путин урезает парад, чтобы не показать панику

Полностью отказываться от 9 мая в Кремле не хотят, потому что для Путина важно хотя бы формально сохранить этот ритуал и потом заявить, что "все прошло на высшем уровне". Поэтому в Москве выбрали другой вариант: оставить сам факт парада, но убрать то, что делает его слишком заметным и слишком уязвимым – авиацию, часть техники, большой размах и долгую продолжительность.

- Он хочет демонстрировать, что все-таки не испугался и все-таки проводит. Но, снимая вопрос по авиации, по технике, он предусматривает более легкий вариант, – сказал Маломуж.

Внешне это могут подавать как заботу о фронте и объяснять, что технику якобы не хотят снимать с боевых направлений. На самом деле такой формат позволяет уменьшить риск хаоса в Москве, если что-то пойдет не по сценарию, и не допустить публичного краха в день, который Путин годами превращал в символ своей силы. Параллельно в Кремле пытаются снять угрозу через американцев и другие каналы влияния.

По словам генерала, Россия доходит даже до угроз и ядерной риторики, но несмотря на это никаких гарантий, что 9 мая пройдет для нее спокойно, Москва так и не имеет.

- Гарантий, что мы не будем бить по этим мероприятиям, понятно, он не имеет, – подчеркнул генерал армии.

Поэтому парад пытаются не отменить, а уменьшить до такого формата, который позволит Путину показаться публично, но в то же время не подставить под удар ни себя, ни ту картинку, которую Кремль хочет продать России и миру.

