Зеленский: Украина готова к открытию всех шести переговорных кластеров с ЕС

  • 4.05.2026, 16:51
Владимир Зеленский

На какие сроки рассчитывает Киев?

Украинский президент Владимир Зеленский обсудил евроинтеграцию Украины с президентом Европейского совета Антониу Коштой.

«Отдельное внимание - работе над открытием переговорных кластеров по вступлению Украины в Европейский Союз. Наша страна технически полностью готова и ожидает открытия всех шести кластеров в течение этого и следующего месяцев», - подчеркнул глава украинского государства в Telegram.

Зеленский также поблагодарил Кошти за поддержку и личные усилия в разблокировании кредита в размере 90 миллиардов евро.

«Важно, чтобы средства начали поступать как можно быстрее и помогли Украине подготовиться к зиме», - отметил украинский президент.

Кроме того, Зеленский и Кошта обсудили усиление антироссийских санкций. Президент поблагодарил за 20-й пакет санкций ЕС и подчеркнул, что Украина рассчитывает на усиление санкционного давления против российского «теневого флота» в следующем пакете.

