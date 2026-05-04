закрыть
4 мая 2026, понедельник, 18:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вице-президент Nvidia заявил, что ИИ обходится гораздо дороже людей

  • 4.05.2026, 17:55
Вице-президент Nvidia заявил, что ИИ обходится гораздо дороже людей

Бюджеты на внедрение ИИ выходят за рамки первоначальных планов.

Искусственный интеллект, вопреки ожиданиям, пока не снижает расходы компаний, а наоборот — увеличивает их. Об этом заявил вице-президент Nvidia Брайан Катандзаро, отметив, что затраты на вычислительные мощности для ИИ уже превышают расходы на сотрудников, пишет Entrepreneur (перевод — сайт Charter97.org).

По его словам, для его команды использование ИИ обходится «намного дороже», чем содержание персонала. Эти выводы подтверждает и исследование MIT. Автоматизация с помощью ИИ экономически оправдана лишь примерно в 23% случаев, тогда как в остальных 77% дешевле сохранять человеческий труд.

Несмотря на это, технологические гиганты продолжают активно инвестировать в развитие искусственного интеллекта. По оценке Morgan Stanley, в 2026 году компании направят около 740 миллиардов долларов на ИИ — это на 69% больше, чем годом ранее. Одновременно растут и расходы на программное обеспечение, подорожавшее на 20–37%.

Однако такие вложения уже вызывают вопросы. Некоторые компании, включая Uber, признают, что бюджеты на внедрение ИИ стремительно выходят за рамки первоначальных планов.

На фоне этих инвестиций растет и число увольнений в технологическом секторе. С начала года работу потеряли более 92 тысяч сотрудников, что значительно быстрее темпов прошлого года.

Эксперты считают, что текущая ситуация — временное несоответствие между ожиданиями и реальной экономикой. ИИ может стать выгоднее в будущем, но только при условии снижения затрат и повышения надежности технологий.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип