Вице-президент Nvidia заявил, что ИИ обходится гораздо дороже людей 4.05.2026, 17:55

Бюджеты на внедрение ИИ выходят за рамки первоначальных планов.

Искусственный интеллект, вопреки ожиданиям, пока не снижает расходы компаний, а наоборот — увеличивает их. Об этом заявил вице-президент Nvidia Брайан Катандзаро, отметив, что затраты на вычислительные мощности для ИИ уже превышают расходы на сотрудников, пишет Entrepreneur (перевод — сайт Charter97.org).

По его словам, для его команды использование ИИ обходится «намного дороже», чем содержание персонала. Эти выводы подтверждает и исследование MIT. Автоматизация с помощью ИИ экономически оправдана лишь примерно в 23% случаев, тогда как в остальных 77% дешевле сохранять человеческий труд.

Несмотря на это, технологические гиганты продолжают активно инвестировать в развитие искусственного интеллекта. По оценке Morgan Stanley, в 2026 году компании направят около 740 миллиардов долларов на ИИ — это на 69% больше, чем годом ранее. Одновременно растут и расходы на программное обеспечение, подорожавшее на 20–37%.

Однако такие вложения уже вызывают вопросы. Некоторые компании, включая Uber, признают, что бюджеты на внедрение ИИ стремительно выходят за рамки первоначальных планов.

На фоне этих инвестиций растет и число увольнений в технологическом секторе. С начала года работу потеряли более 92 тысяч сотрудников, что значительно быстрее темпов прошлого года.

Эксперты считают, что текущая ситуация — временное несоответствие между ожиданиями и реальной экономикой. ИИ может стать выгоднее в будущем, но только при условии снижения затрат и повышения надежности технологий.

