закрыть
4 мая 2026, понедельник, 18:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Боец ВСУ выжил «зоне смерти» благодаря голосу жены

  • 4.05.2026, 18:34
Боец ВСУ выжил «зоне смерти» благодаря голосу жены
Иллюстрационное фото

Он провел 177 дней в практически безвыходной ловушке на фронте.

Украинский военнослужащий Роман Монгольд провел 177 дней в практически безвыходной ловушке в разрушенном городе Вовчанск, где линия фронта превратилась в «зону убийств» под постоянным наблюдением дронов, пишет The Wahington Post (перевод — сайт Charter97.org).

С марта 2025 года он и его товарищи были отрезаны от основных сил, дороги разрушены, мосты уничтожены, любое движение фиксировалось беспилотниками. Единственной связью с внешним миром оставались редкие поставки с дронов и голосовые сообщения от жены.

Каждую неделю его командир передавал Роману записанные слова супруги, а он отвечал через радио. Эти короткие сообщения стали его психологической опорой среди руин, голода и постоянных атак.

Бои шли в разрушенных фабриках и жилых кварталах, где солдаты жили среди обломков и тел погибших. Боевой товарищ Романа, Андрей, был тяжело ранен и позже погиб из-за невозможности эвакуации.

После месяцев боёв Роман потерял многих сослуживцев и в конце концов получил приказ на выход. Ему удалось пересечь реку под обстрелом и добраться к своим.

Позже он вернулся домой, но, несмотря на выживание, его жизнь остается разделенной между семьёй и войной, которая продолжается на других участках фронта.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип