Боец ВСУ выжил «зоне смерти» благодаря голосу жены 4.05.2026, 18:34

Он провел 177 дней в практически безвыходной ловушке на фронте.

Украинский военнослужащий Роман Монгольд провел 177 дней в практически безвыходной ловушке в разрушенном городе Вовчанск, где линия фронта превратилась в «зону убийств» под постоянным наблюдением дронов, пишет The Wahington Post (перевод — сайт Charter97.org).

С марта 2025 года он и его товарищи были отрезаны от основных сил, дороги разрушены, мосты уничтожены, любое движение фиксировалось беспилотниками. Единственной связью с внешним миром оставались редкие поставки с дронов и голосовые сообщения от жены.

Каждую неделю его командир передавал Роману записанные слова супруги, а он отвечал через радио. Эти короткие сообщения стали его психологической опорой среди руин, голода и постоянных атак.

Бои шли в разрушенных фабриках и жилых кварталах, где солдаты жили среди обломков и тел погибших. Боевой товарищ Романа, Андрей, был тяжело ранен и позже погиб из-за невозможности эвакуации.

После месяцев боёв Роман потерял многих сослуживцев и в конце концов получил приказ на выход. Ему удалось пересечь реку под обстрелом и добраться к своим.

Позже он вернулся домой, но, несмотря на выживание, его жизнь остается разделенной между семьёй и войной, которая продолжается на других участках фронта.

