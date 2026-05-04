4 мая 2026, понедельник, 19:36
Концерт Шакиры на пляже Копакабана в Рио‑де‑Жанейро вошел в историю

2
  • 4.05.2026, 19:05
  • 1,206
Выступление собрало 2 млн зрителей.

Концерт Шакиры на пляже Копакабана в Рио‑де‑Жанейро вошел в историю. Выступление, ставшее самым масштабным в карьере певицы, собрало 2 млн зрителей.

Шоу было бесплатным — и даже часовая задержка не охладила пыл поклонников.

Восторг публики достиг пика, когда дроны в небе сложили трогательное послание на португальском: «Я люблю тебя, Бразилия».

За два часа Шакира исполнила свои главные хиты, в том числе Hips Don’t Lie, LaTortura, La Bicicleta, She Wolf и Waka.

Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины Ирина Халип