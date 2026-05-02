Очень показательные признаки Юрий Федоренко

2.05.2026, 16:03

Гримаса войны уже заглядывает в дом каждой российской семьи.

С кем мы воюем. Не так давно преподаватель игры на балалайке из Екатеринбурга, который годами заманивал детей к себе домой, душил их пакетом и «сексуально развлекался», был осужден. Впоследствии он заключил контракт с минобороны РФ и отправился на войну. Сейчас этот персонаж, вероятно, где-то под Покровском или Купянском, где на него охотятся наши дроны. Шансов у него немного.

Эта история важна не сама по себе, а как иллюстрация масштабной тенденции. На нашу землю идут тысячи убийц, насильников, педофилов и других извращенцев. Случаются даже каннибалы. До января 2024 года им было гарантировано помилование от верховного преступника — Путина. Позже эту практику заменили на условно-досрочное освобождение.

На болотах всех заключенных, пригодных держать оружие, склоняют к подписанию контрактов и отправляют на фронт как «добровольцев» на шесть месяцев. Но вернуться домой они не могут: контракт продлевается автоматически. Единственный путь в гражданскую жизнь — тяжелое ранение. Количество искалеченных преступников уже достигает критических масштабов и провоцирует новые всплески тяжких и особо тяжких преступлений.

Те российские наемники, которые до подписания контракта не имели криминального опыта, быстро криминализируются на фронте. Этот процесс начался еще в 2022 году и с тех пор только усиливается. Служба внешней разведки Украины констатирует: массовое возвращение вооруженных, травмированных и криминализированных участников войны вызвало резкий рост насилия в РФ.

Судебная статистика за последние три года показывает, что количество уголовных дел об убийствах, в которых фигурируют военные РФ, выросло более чем в 10 раз. Британские исследователи (университет Бирмингема, программа при поддержке МИД Великобритании), отслеживающие динамику особо тяжких преступлений, фиксируют: волна насилия, порожденная войной, накрывает все российские регионы.

Стремительно растут показатели убийств, изнасилований, наркоторговли, деятельности преступных группировок и торговли людьми. Отдельная строка — домашнее насилие, которое достигло максимума за последние 15 лет (и это на фоне постоянной пропаганды «традиционных семейных ценностей»).

В то же время происходит еще один процесс: кремлевский режим становится все более репрессивным по отношению к собственным гражданам. Количество так называемых «экстремистских» дел в 2025 году выросло на треть, «террористических» — почти на 60%. Это, кстати, также прямое следствие войны против Украины.

Вывод очевиден: насилие в его самых отвратительных формах становится на болотах обыденностью. Гримаса войны уже заглядывает в дом каждой российской семьи. К кому-то она приходит в виде маньяка, к кому-то — в форме бедности и безработицы, кто-то теряется в коридорах ФСБ. Жизнь на болотах стремительно становится невыносимой. Это косвенные, но очень показательные признаки того, что россия приближается к поражению.

Древние философы считали: зло рано или поздно начинает уничтожать само себя. Мы уже довели агрессора до этого состояния. Но работы еще много: аппарат насилия под названием «российская федерация» должен превратиться в пепел. Поэтому приближаем следующую фазу истории. Работаем дальше. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

