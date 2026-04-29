Болотный диктатор может открывать купальный сезон

29.04.2026, 12:43

2,196

Как только нефтяное пятно в Черном море, образовавшееся после предыдущей атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, начало приближаться к пляжам резиденции Путина на мысе Идокопас возле Геленджика, — как наши беспилотники снова ударили по этому же НПЗ.

Напомню: Туапсинский нефтеперерабатывающий завод производит около 12 миллионов тонн нефтепродуктов в год. Его ключевой продукт — дизельное топливо, основа военной логистики агрессора. А порт Туапсе — это ворота для экспорта российских нефтепродуктов и ключевой хаб компании Роснефть на Черном море. Стоит напомнить, что эта структура находится как под западными, так и под нашими «дальнобойными» санкциями. С каждым днем обходить их России становится все сложнее.

Кроме Туапсе, под нашим огневым контролем находятся балтийские порты Усть-Луга и Приморск. Но это лишь вершина айсберга: нефтяные компании вынуждены сокращать добычу «черного золота», поскольку в результате украинских атак уничтожаются резервуары для хранения сырой нефти, разрушаются логистические узлы. По предварительным оценкам, в апреле добыча нефти в России может упасть на 300−400 тысяч баррелей в сутки по сравнению с мартом — это станет самым большим сокращением с 2021 года.

Несколько неожиданно наши дальнобойные санкции начали выполнять еще одну, чрезвычайно важную функцию — информационно-просветительскую. Население на болотах воочию увидело, что российские власти пренебрегают безопасностью людей, страдающих от экологических последствий катастроф.

Одна из местных тетушек описывает ситуацию так: «В школах занятия не отменили, дети идут под этим черным дождем. На вопрос, будут ли выдавать маски или респираторы, учительница лишь развела руками. В аптеках очереди, люди покупают сорбенты, потому что у многих началась тошнота и резь в глазах. Мы здесь как подопытные кролики…»

Реальность проста: «рядовые россияне» начинают дышать воздухом собственной войны. Они ощущают на себе ее запах, ее токсичность и одновременно — неэффективность, лицемерие и цинизм своей власти. Чиновники не решаются объявить чрезвычайное положение, закрыть школы или хотя бы предоставить четкие инструкции. Вместо этого они делают вид, что ничего не происходит: вместо решений — «праздники весны» и высадка деревьев.

Этот стиль поведения хорошо знаком — именно так действовала советская власть во время Чернобыльской катастрофы. Последствия мы помним. Черные нефтяные тучи будут и дальше накрывать Россию, погружая ее во тьму. НПЗ будут гореть. Экологический кризис станет повседневностью. Экономическая деградация перейдет в фазу коллапса. А графики «избыточной смертности» будут достигать новых рекордов.

Но главное в этой апокалиптической картине другое: этот процесс имеет счастливый конец. Шаг за шагом мы приближаем момент, когда неуклюжая конструкция под названием «российская федерация» (которая никогда не была настоящей федерацией) рухнет под тяжестью собственного безумия.

Итак, фаер-шоу на болотах будут продолжаться. Эти далекие огни — не просто пожары, это предвестники нашей победы. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com