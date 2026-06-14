В авиакатастрофе погиб американский певец Оливер Три
- 14.06.2026, 22:51
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Два вертолета столкнулись в воздухе.
Американский певец Оливер Три (Oliver Tree) погиб в Бразилии в результате столкновения двух вертолетов. Всего жертвами этого происшествия стали шесть человек, сообщает CNN.
Из шести погибших пятеро находились в одном вертолете, во втором был только пилот. По предварительной информации, вертолеты столкнулись в воздухе. Они рухнули на автостоянку. Были повреждены и загорелись около 20 машин.
Оливер Три находился в Рио-де-Жанейро в рамках мирового турне. 6 июня он дал концерт в Сан-Паулу, а 13 июля у него был запланирован первый концерт европейской части тура в Лиссабоне, Португалия.
Оливер Три (настоящее имя Оливер Три Никелл) — автор хитов «When Iʼm Down», «Life Goes On», «Alien Boy» и «Hurt». Ему было 32 года.