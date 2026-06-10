Приближается величайшее событие 2 Владислав Иноземцев

10.06.2026, 14:53

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Владислав Иноземцев

Запасаемся попкорном.

12 июня состоится событие, которое вполне может оказать существенное влияние если и не на всю современную экономику, то на многие кажущиеся незыблемыми тренды ее развития. И это, конечно, не День России с пустыми речами и обещаниями, а закрытие ставок в том невиданном казино, которое официально именуется IPO SpaceX и претендует на статус крупнейшего в истории.

Илон Маск планирует выручить от продажи 555,6 млн акций своей компании 75 млрд долларов, что приблизительно втрое превышает поступления от самых крупных первичных размещений 2010-х годов — SaudiAramco (25,6 млрд долларов), Alibaba (21,8 млрд) и Softbank (21,4 млрд долларов).

Если план и без того самого богатого человека в мире удастся, компания будет оценена в 1,77 трлн долларов — по состоянию на февраль ее стоимость определялась, и то по результатам внутригрупповых слияний, в 1 трлн долларов — и принесет лишь один рекорд; но если к закрытию биржи 12 июня акции вырастут хотя бы на 7%, капитализация SpaceX превысит оценку SaudiAramco в первый день торгов (1,88 трлн долларов), то IPO станет рекордным уже во всех смыслах.

Будущий триллионер

Следует заметить, что сегодня, когда новые компании с капитализацией более 1 трлн долларов появляются раз в квартал, «космический» старт SpaceX способен показаться лишь одним эпизодом в череде многих других — однако есть немало соображений, побуждающих не считать происходящее обыденным процессом. Компания — что подчеркивают многие аналитики — воплощает в себе столь смелые замыслы ее основателя, что целый ряд указанных в проспекте эмиссии допущений (а также хорошо известных потенциальным инвесторам фактов) в совокупности порождают картину, относящуюся скорее к сфере научной фантастики, чем к отличающемуся взвешенными решениями миру корпоративных финансов.

Компания, которая в заявке на IPO более 150 раз упоминает Луну, Марс и открытый космос, определяет потенциальную емкость своего рынка в… 28,5 трлн долларов, что на 10-15% превышает американский ВВП. Не исключено, что оценки вполне корректны, — но по итогам прошлого года выручка SpaceX составила 18,7 млрд долларов, что меньше указанной оценки в 1500 раз — не говоря уже о том, что освоение даже этого кусочка принесло компании операционный убыток в 4,9 млрд долларов.

Проекты Илона Маска исторически оцениваются инвесторами исключительно высоко: к пример, p/e ratio у Tesla сейчас превышает 300, а у ее прямых конкурентов — Ford или Toyota — находится на уровнях чуть выше 10, — но продажа убыточной компании за 1500 годовых выручек кажется все же слишком отчаянным предприятием.

Кроме того, многие отмечают, что SpaceX уже давно подчинил единственный успешный компонент своего бизнеса — программу Starlink — играм вокруг искусственного интеллекта: одной из базовых задач компании декларируется строительство дата-центров на околоземной орбите, питаемых неисчерпаемой солнечной энергией, но именно ИИ приносит компании основную часть ее текущих убытков. Элементы оптимизма может внести недавнее соглашение с Google, по которому последняя готова заплатить 30 млрд долларов в ближайшие три года за лизинг мощностей дата-центров ранее интегрированной в SрасеХ компании xAI, но влияние этой сделки на инвесторов еше предстоит оценить.

Можно также добавить, что SpaceX закредитована на сумму, превышающую ее прошлогоднюю выручку (кредит временно закрыт бриджевым финансированием до 2027 г.), и, что еще примечательнее, имеет структуру управления, не дающую никаким акционерам, за исключением Илона Маска, возможности влиять на действия компании и даже подавать иски к ее руководству.

Потенциальным инвесторам предлагается «поверить в мечту» и в способность Илона Маска очаровывать рынки — и за это сделать его первым человеком, чье личное состояние превысит 1 трлн долларов.

А еще главный счастливчик нашего времени немного подстраховался: после первичного размещения акций SpaceX будет немедленно включен в индекс Nasdaq-100, и это означает, что пайщики всех индексных фондов, ориентированных на hi-tech, автоматически окажутся инвесторами этой компании на немаленькую долю своих портфелей и поддержат заоблачные котировки ее акций.

Символическое размещение

Дополнительное беспокойство вызывают распространяющиеся в последнее время утверждения, будто IPO SpaceX выглядит too big to fail — но хорошо известно, что обычно такие формулировки относятся к системообразующим промышленным или финансовым компаниям, которым не дадут «провалиться» государственные структуры или центральные банки, чего в данном случае никто не ждет. Создается впечатление, что игроки загодя стали «заговаривать» рынок, формируя у инвесторов уверенность в выгоде сделки: даже такие уважаемые гранды, как Morgan Stanley и Goldman Sachs, выдают поразительные по смелости прогнозы, обозначая ориентиром по выручке на 2040 г. цифру в 3,4 трлн долларов, что почти в 10 раз больше текущей выручки Apple и в 180 — выручки самой SpaceX. Может ли такой скачок оказаться реальным, покажет только время.

Однако главный вопрос, к которому хотелось бы обратиться, состоит не в судьбе детища Илона Маска — несомненно, одного из самых оригинальных и талантливых предпринимателей нашей эпохи — а в том, что может случиться, если 12 июня (или в последующие недели и месяцы) что-то «пойдет не по плану». Конечно, в истории IPO бывали и неудачи: многие компании не собирали тех средств, на которые они рассчитывали, а еще больше оказывалось тех, в ком инвесторы довольно быстро разочаровывались: не менее 20 крупных IPO начиная с 2010 г. обернулись падением капитализации проведших их компаний в десять и более, а иногда в сотни раз.

Но в нашем случае важны размер и символическое значение компании. Единственное, с чем я мог бы сравнить приближающееся размещение — так это с дебютом первой в истории компании, достигшей рыночной капитализации в 1 трлн долларов: PetroChina, проведшей IPO на Шанхайской бирже 5 ноября 2007 г. В первый день торгов ее акции (несколько заниженные в цене для успешного старта) взлетели почти втрое, что обеспечило капитализацию в 1,09 трлн долларов — но эйфория оказалась, увы и ах, чрезвычайно скоротечной. Уже через неделю первая «триллионная» компания перестала таковой быть, через год котировки вернулись к уровням первых минут торгов, а пятнадцать лет спустя оставались ниже их примерно в два с половиной раза. Характерно, однако, что эта недолгая «свечка» не только привела к обрушению китайского фондового рынка более чем втрое за последующие два года, но и уложила его в такой боковик, из которого он не вышел до сих пор.

Конечно, сейчас можно сказать, что осень 2007 г. была не идеальным временем для крупнейшего IPO — но это удобно утверждать почти двадцать лет спустя, и будет очень хорошо, если нам не придется вспоминать что-то подобное о лете 2026-го.

Запасаемся попкорном

Между тем невозможно не видеть, что рост американских фондовых индексов в последние месяцы повторяет очень опасные траектории, а порой и вступает в совершенно неизведанные пространства. S& P 500 с начала года 24 раза протестировал исторические максимумы, а за пять месяцев триллионный рубеж капитализации перешагнули четыре компании — больше, чем за любой из прошлых полных лет. Пузырь, формирующийся на бирже, обогащает не только самых состоятельных граждан, но и огромное число инвесторов, повышая потребительскую уверенность, толкая вверх цены на прочие активы — и в конечном счете подпитывая американский экономический рост, который в противном случае должен был замедлиться с учетом политической нестабильности и катастрофического роста цен на ресурсы. На этом фоне разочарование в перспективах нынешнего тренда — это, пожалуй, самое опасное, что только может случиться.

Здесь сложно не вспомнить события конца прошлой недели, когда в пятницу оптимистические данные по американскому рынку труда (снизившие шансы на смягчение монетарной политики ФРС) резко развернули рынки — и прежде всего технологические. Nasdaq упал на 4,2%, что стало его самым сильным снижением с апреля 2025 г., а Philadelphia SE Semiconductor Index пережил самый плохой день с марта 2020-го, времен начала ковидной пандемии. Самыми сложными торги выдались для Nvidia, Broadcom, Intel, Micron, AMD Holdings и Oracle, а также других корпораций, ориентированных на поставку оборудования разработчикам искусственного интеллекта и операторам больших данных. Отток инвестиций из этих сегментов рынка, которые задавали тон в последние месяцы, создает тревожный фон не только для IPO SpaceX, но и для других крупных размещений, намеченных на вторую половину года — таких, как Anthropic, OpenAI, Databrics, Plaid, Cerebras или Stripe. Ни у одной из этих компаний не наблюдается столь вопиющего диссонанса намерений и результатов, как у SpaceX (тот же Anthropic ожидает в текущем квартале прибыль в 560 млн долларов), да и аппетиты у всех остальных куда меньше, чем у Илона Маска.

Конечно, только реальные события пятницы и следующей недели дадут ответ на вопрос, как сложится судьба самого отчаянного предприятия Илона Маска — но мне все же кажется, что вероятность того, что оно станет своего рода поворотным пунктом в нынешнем ралли, достаточно высока. Стремительный рост котировок высокотехнологических компаний в последнее время (тот же Philadelphia Semiconductor Indех за первые пять месяцев текущего года вырос на… 73%) имеет явный акцент на спекулятивную составляющую – в ущерб фундаментальной корпоративной логике: средний p/e ratio для компотентов широкого индекса S& P500 находится сейчас на уровне, который ранее оказывался превышен только после масштабных коррекций 1998, 2001, 2009 и 2020 годов, когда компании сталкивались с массивными убытками, но их оценки не падали столь же резко в надежде инвесторов на последующий рост котировок.

Вероятнее всего, ажиотаж вокруг SpaceX, обязательства организаторов IPO, а также упомянутый фактор включения компании в Nasdaq-100 позволят Илону Маску провести первичное размещение с привлечением запланированных средств и обеспечат ожидаемую рыночную капитализацию компании.

Однако реальный вызов придет позже, когда начнутся не теоретически-оценочные, а текущие трейдинговые сопоставления оценки динамично развивающихся корпораций-триллионников с неожиданным новичком, которые могут вызвать разочарование инвесторов, — особенно если акции не станут расти с привычными в последнее время для сектора hi-tech темпами, чего с учетом их «задранного» курса почти наверняка не произойдет.

Если предположить, что «относительно реальная» стоимость SpaceX составляет 1 трлн долларов, потенциал такого даунсайда превышает 30%, и даже его половинная реализация способна сломать восходящий тренд рынка, если не запустить панические распродажи. Так что остается запастись попкорном и посмотреть, не повторит ли SpaceX судьбу PetroChina и не спровоцирует ли главная финансовая аферанаших дней масштабную коррекцию на американском фондовом рынке и последующий очередной циклический спад, которого, если не учитывать ковидные события, в мировой экономике не случалось уже более пятнадцати лет…

Владислав Иноземцев, The Moscow Times

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