В РФ призвали взрывать собственные танкеры прямо в море 5 14.06.2026, 21:37

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Фото: Reuters

С такой инициативой выступил сенатор и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

В Совете Федерации РФ предложили минировать российские теневые танкеры и взрывать их в случае задержания иностранными государствами для создания экологических катастроф.

Об этом заявил сенатор и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, сообщает The Moscow Times.

Российский чиновник призвал устанавливать взрывчатку на гражданские суда, связанные с Россией, чтобы иметь возможность уничтожать их в случае попытки ареста из-за санкций.

По его замыслу, угроза масштабного загрязнения окружающей среды должна остановить европейские страны.

«Надо минировать используемые нами танкеры. Инициация должна происходить при поступлении соответствующих команд или при отклонении танкера от маршрута и принудительном его заходе в чужой порт. Несколько раз бахнет у них под носом с разливом нефти и соответствующими экологическими последствиями, сразу одумаются», - заявил Рогозин.

Эту идею подхватили российские военные блогеры. Они отмечают, что поскольку Военно-морской флот РФ не способен обеспечить военное сопровождение для сотен гражданских бортов, угроза подрыва и нефтяного разлива у британских или европейских берегов является единственным действенным «рычагом давления».

Поводом для таких радикальных заявлений стал (первый в истории перехват Вооруженными силами Великобритании танкера https://charter97.org/ru/news/2026/6/14/687698/) российского теневого флота Smyrtos, который произошел в Ла-Манше.

Операцию провели по приказу британского премьер-министра Кира Стармера совместно с французской стороной.

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