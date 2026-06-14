В РФ призвали взрывать собственные танкеры прямо в море

В РФ призвали взрывать собственные танкеры прямо в море5
- 14.06.2026, 21:37
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С такой инициативой выступил сенатор и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
В Совете Федерации РФ предложили минировать российские теневые танкеры и взрывать их в случае задержания иностранными государствами для создания экологических катастроф.
Об этом заявил сенатор и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, сообщает The Moscow Times.
Российский чиновник призвал устанавливать взрывчатку на гражданские суда, связанные с Россией, чтобы иметь возможность уничтожать их в случае попытки ареста из-за санкций.
По его замыслу, угроза масштабного загрязнения окружающей среды должна остановить европейские страны.
«Надо минировать используемые нами танкеры. Инициация должна происходить при поступлении соответствующих команд или при отклонении танкера от маршрута и принудительном его заходе в чужой порт. Несколько раз бахнет у них под носом с разливом нефти и соответствующими экологическими последствиями, сразу одумаются», - заявил Рогозин.
Эту идею подхватили российские военные блогеры. Они отмечают, что поскольку Военно-морской флот РФ не способен обеспечить военное сопровождение для сотен гражданских бортов, угроза подрыва и нефтяного разлива у британских или европейских берегов является единственным действенным «рычагом давления».
Поводом для таких радикальных заявлений стал (первый в истории перехват Вооруженными силами Великобритании танкера https://charter97.org/ru/news/2026/6/14/687698/) российского теневого флота Smyrtos, который произошел в Ла-Манше.
Операцию провели по приказу британского премьер-министра Кира Стармера совместно с французской стороной.