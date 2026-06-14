Президент Польши начал свой визит в США 14.06.2026, 21:08

КАРОЛЬ НАВРОЦКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

В центре переговоров будут вопросы безопасности, энергетического сотрудничества и развития экономических связей.

Президент Польши Кароль Навроцкий начал официальный визит в Соединенные Штаты. Центральным событием поездки станет участие в гала-вечере UFC Freedom 250 на территории Белого дома. Ожидается, что в ходе визита Навроцкий проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом, главными темами которых станут безопасность, присутствие американских войск в Польше, а также экономическое и энергетическое сотрудничество, передает «Польское радио».

Кароль Навроцкий прибыл в США вечером в субботу по местному времени. В воскресенье утром глава польского государства встретился с представителями польской диаспоры в штате Мэриленд и принял участие в богослужении.

Главным пунктом программы стала гала смешанных единоборств UFC Freedom 250, организованная на территории Белого дома. Мероприятие проходит в день 80-летия президента США Дональд Трамп и является частью празднования 250-летия провозглашения независимости Соединенных Штатов.

В официальном графике визита отдельная двусторонняя встреча лидеров не значится. Однако глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач сообщил, что разговор между Навроцким и Трампом все же состоится во время пребывания польского лидера в Вашингтоне.

По данным польской стороны, в центре переговоров будут вопросы безопасности, двусторонних отношений, энергетического сотрудничества и развития экономических связей.

Особое внимание Варшава намерена уделить теме американского военного присутствия в Польше. Польские власти заинтересованы не только в сохранении нынешнего контингента США, но и в его расширении, а также в постепенном переходе от ротационного размещения войск к постоянному.

Марцин Пшидач напомнил, что Дональд Трамп ранее публично заявлял о возможности направить в Польшу дополнительно около пяти тысяч американских военнослужащих. Сейчас польская сторона рассчитывает получить более конкретные договорённости относительно сроков, масштабов и формата такого усиления.

Варшава официально предложила создать на территории Польши новую постоянную американскую военную базу. Кроме того, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорски ранее выразил надежду, что в ходе контактов с американской администрацией будет затронут и вопрос бывшего министра юстиции Польши Збигнев Зёбро, однако подробности этой темы пока не раскрываются.

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