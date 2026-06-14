Бывший шеф-редактор «России-1»: Для Путина уже 15 лет монтируют отдельные выпуски новостей 8 14.06.2026, 21:15

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Фото: Reuters

Диктатор РФ мало что знает о реальных событиях и о том, что происходит на войне.

Диктатор России Владимир Путин с 2011 года получает отдельные выпуски новостей, которые не выходят в телеэфир и предназначены только для него. Об этом рассказал в интервью «И грянул Грэм» бывший шеф-редактор программы «Вести» на «России-1» Дмитрий Скоробутов, передает The Moscow Times.

По его словам, когда он работал на канале, проект имел кодовое название «Главный зритель». «Это было так. Допустим, в 20 часов в эфир шел обычный выпуск „Вестей“, после чего выпускающая бригада оставалась. Ну, у нас были, соответственно, указания, какие новости оставить в этом выпуске, какие добавить, где что приукрасить, где что убрать, чтобы Путину потом показали идеальную картинку прекрасной России настоящего. То есть вот он такой хороший президент», — отметил Скоробутов.

Он уточнил, что к такому формату перешли после массовых протестов в Москве, проходивших под лозунгом «За честные выборы» и ставших одними из крупнейших в новейшей истории России. «Их всех [окружение Путина] потрясла Болотная, и они постарались его начать изолировать именно от реальных событий, от информационной среды, не говоря уже о контактах вообще с внешним миром. Вот таким образом», — пояснил Скоруботов. По его словам, сейчас Путин получает еще меньше правдивой информации, в особенности о войне в Украине. Сводки с фронта начали цензурировать для президента после апреля 2022 года, когда ВСУ потопили флагман Черноморского флота — крейсер «Москва». «Что я вижу сейчас, это просто кошмар. Он мало что знает о реальных событиях и очень мало о том, что происходит на войне», — резюмировал Скоробутов.

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