Украинцы назвали самые необычные слова белорусского языка

Украинцы назвали самые необычные слова белорусского языка1
- 8.06.2026, 14:42
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Некоторые из них вас удивят.
Пользовательница Threads под ником nata.rozputnia «Белорусы, напишите в комментариях интересные слова на вашем языке, чтобы украинцы могли их легко произносить. Например, у нас есть «полуниця», «паляниця», «Укрзалізниця», — написала она.
Пост собрал почти тысячу комментариев – не только от белорусов, но и от украинцев, которые назвали самые необычные для произношения слова нашего языка. Сайт Charter97.org приводит самые популярные ответы:
— Шчучыншчына, дзед Барадзед.
— Жертвы когтей хищников — ахвяры кіпцюроў драпежнікаў.
— Мядзведзянятачка, шчаўе, дзвюма.
— Россияне не могут выговорить «дзверы», «дождж».
— По моему мнению, наиболее сложное – «ашчаджаць». А еще есть классное слово «страхар—бляхар». Может, «Шчучыншчына», но мне легко это выговорить.
— Анекдот: Быў у горадзе, бачыў яка. — Ну і як як? — Ну як як, як як як.
— Фраза «У Іўі ў яе ё я».
— Мой муж говорил: «каб цябя качкі паклявалі», и меня разбирал такой смех!
— Шчучыншчына, Шышчыцы, шкарпэткі.
— Шчучынскі шчупак шчыра шанаваў шаркаўшчынскую шчупачыху, чый швагер быў з Рыжычыншчыны.
— Мой муж никак не мог выговорить слово «мядзведзь».
— «Дзьмухавец», «дажджлівы», «дрожджы» возможно, будут сложными, как и другие слова со звуками «дз», «дж», «дзь», которых просто нет в украинском языке. А кроме распиаренной «Шчучыншчыны» есть еще более сидбное, но менее известное «Шаркаўшчыншчына».
— Мядзведзь з мядзведзянятамі.
— Ашчаджаць.
— Здранцвелы, дзьмухавец, малаўжывальны, адыццяўленне, лёгкасць.
— Ласкацень