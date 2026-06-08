Украинцы назвали самые необычные слова белорусского языка 1 8.06.2026, 14:42

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Некоторые из них вас удивят.

Пользовательница Threads под ником nata.rozputnia «Белорусы, напишите в комментариях интересные слова на вашем языке, чтобы украинцы могли их легко произносить. Например, у нас есть «полуниця», «паляниця», «Укрзалізниця», — написала она.

Пост собрал почти тысячу комментариев – не только от белорусов, но и от украинцев, которые назвали самые необычные для произношения слова нашего языка. Сайт Charter97.org приводит самые популярные ответы:

— Шчучыншчына, дзед Барадзед.

— Жертвы когтей хищников — ахвяры кіпцюроў драпежнікаў.

— Мядзведзянятачка, шчаўе, дзвюма.

— Россияне не могут выговорить «дзверы», «дождж».

— По моему мнению, наиболее сложное – «ашчаджаць». А еще есть классное слово «страхар—бляхар». Может, «Шчучыншчына», но мне легко это выговорить.

— Анекдот: Быў у горадзе, бачыў яка. — Ну і як як? — Ну як як, як як як.

— Фраза «У Іўі ў яе ё я».

— Мой муж говорил: «каб цябя качкі паклявалі», и меня разбирал такой смех!

— Шчучыншчына, Шышчыцы, шкарпэткі.

— Шчучынскі шчупак шчыра шанаваў шаркаўшчынскую шчупачыху, чый швагер быў з Рыжычыншчыны.

— Мой муж никак не мог выговорить слово «мядзведзь».

— «Дзьмухавец», «дажджлівы», «дрожджы» возможно, будут сложными, как и другие слова со звуками «дз», «дж», «дзь», которых просто нет в украинском языке. А кроме распиаренной «Шчучыншчыны» есть еще более сидбное, но менее известное «Шаркаўшчыншчына».

— Мядзведзь з мядзведзянятамі.

— Ашчаджаць.

— Здранцвелы, дзьмухавец, малаўжывальны, адыццяўленне, лёгкасць.

— Ласкацень

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