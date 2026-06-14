Картридж с «Супер Марио» ушел с молотка за $3 млн 3 14.06.2026, 20:56

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Это самая высокая цена за винтажную видеоигру в истории.

Копия легендарной игры Super Mario Bros. в нераспечатанной оригинальной упаковке была продана на аукционе Heritage Auctions за рекордные $3 млн.

И это самая высокая сумма, когда-либо уплаченная за винтажную видеоигру, сообщает The Verge.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал другой копии той же игры – в 2021 году ее продали за $2 млн. Нынешний лот также обогнал недавно проданный картридж Super Mario 64, который ушел за $1,56 млн.

Секрет высокой цены – в редкости экземпляра. Картридж выпущен в 1985 году и запечатан не привычной термоусадочной пленкой, а редкой глянцевой наклейкой. Nintendo вскоре прекратила использовать такой тип упаковки.

Организаторы аукциона заявили, что это самая ранняя из известных на сегодня запечатанных копий игры.

За последние несколько лет цены на старые игровые реликвии резко выросли. Для сравнения: в 2020 году аналогичная копия Super Mario Bros. установила тогдашний рекорд торгов Heritage Auctions, но была продана всего за $114 тыс.

То есть за шесть лет рыночная стоимость подобных лотов увеличилась почти в 30 раз.

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