Индия и Франция заключили соглашение о стратегическом партнерстве 14.06.2026, 20:40

Фото: Global look press

Соглашение главы двух стран заключили во время переговоров в Ницце.

Индия и Франция договорились об «особом глобальном стратегическом партнерстве», сообщил индийский премьер-министр Нарендра Моди. Такое соглашение главы двух стран заключили во время переговоров в Ницце.

Моди назвал прошедшие переговоры с французским президентом Эмманюэлем Макроном «исключительно продуктивными». Контакты, по его словам, позволили вывести отношения двух стран на новый уровень.

«Учитывая давнюю дружбу между нашими странами, мы решили поднять наши отношения на новый уровень, заключив особое глобальное стратегическое партнерство,— написал премьер Индии в соцсети X. — Наши переговоры охватили пути углубления сотрудничества в ключевых секторах, таких как оборона, технологии, космос, безопасность, борьба с терроризмом, инновации и многое другое».

Кроме того, отметил Нарендра Моди, страны договорились начать сотрудничество по вопросам экономической безопасности для обеспечения более прочных цепочек поставок минеральных ресурсов и технологий.

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