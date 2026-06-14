Путин созвонился с Трампом
- 14.06.2026, 20:28
Диктатор РФ поздравил президента США с юбилеем.
Диктатор России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом и поздравил его с 80-летием, сообщает Кремль.
Трамп был тронут поздравлениями Путина, поблагодарил и рассказал, что президент России первым из иностранных лидеров позвонил ему сегодня, отметил помощник президента Юрий Ушаков.
«Общение носило дружеский и откровенный характер и продолжалось около часа. Если хотите точный хронометраж, то ровно 55 минут», — сказал он.
Кроме того, Трамп передал российскому лидеру привет от своей супруги — первой леди США Мелании Трамп. Путин в свою очередь выразил ей наилучшие пожелания и указал на роль Мелании по воссоединению российских и украинских детей с семьями, добавил Ушаков.
Последний раз Путин и Трамп созванивались 29 апреля по инициативе российской стороны, разговор продолжался более полутора часов.