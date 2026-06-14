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Сборная Кюрасао забила первый гол на чемпионате мира в ворота Германии

  • 14.06.2026, 20:43
Сборная Кюрасао забила первый гол на чемпионате мира в ворота Германии
Фото: Getty Images

Население островного государства – 185 тысяч человек.

Сборная Кюрасао в матче группового этапа чемпионата мира-2026 забила гол в ворота Германии.

Автором мяча стал центральный полузащитник Ливано Комененсия, который на клубном уровне выступает за «Цюрих».

Благодаря этому голу Кюрасао сравняло счет. Первыми забили немцы: с передачи полузащитника Флориана Виртца отличился полузащитник Феликс Нмеча.

На 38-й минуте немцы забили второй гол. Мяч в ворота отправил Нико Шлоттербек.

Для Кюрасао этот матч дебютный на чемпионатах мира. Население страны – 185 тыс. человек.

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