Сборная Кюрасао забила первый гол на чемпионате мира в ворота Германии
- 14.06.2026, 20:43
Население островного государства – 185 тысяч человек.
Сборная Кюрасао в матче группового этапа чемпионата мира-2026 забила гол в ворота Германии.
Автором мяча стал центральный полузащитник Ливано Комененсия, который на клубном уровне выступает за «Цюрих».
Благодаря этому голу Кюрасао сравняло счет. Первыми забили немцы: с передачи полузащитника Флориана Виртца отличился полузащитник Феликс Нмеча.
На 38-й минуте немцы забили второй гол. Мяч в ворота отправил Нико Шлоттербек.
Для Кюрасао этот матч дебютный на чемпионатах мира. Население страны – 185 тыс. человек.