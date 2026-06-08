Россиянин: Когда я пытался снять квартиру в Молодечно, у меня спросили: «Чей Крым?»3
- 8.06.2026, 8:11
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Гражданина РФ этот вопрос удивил.
Эту историю рассказал в интервью проекту Редакция гражданин РФ, переехавший в Беларусь, заметила «Салiдарнасць».
Отвечая на вопрос, сталкивался ли он с каким-то другим отношением к нему со стороны белорусов, Станислав рассказал:
— Я пытался снять квартиру в Молодечно. Как раз вот одна из квартир, которую я смотрел, у меня спросили, чей Крым.
И тогда я ответил: «Вы хотите мне квартиру сдать или посадить?»
Просто тут, во-первых, разные ответы.
Во-вторых, зачем вообще задавать такой вопрос?
— Ну и неожиданно, что такой вопрос звучит в Беларуси, мне кажется, — заявил журналист «Редакции» Илья Егоров. — Был бы ты где-то в Грузии, я бы понял…
— Нет, — не согласился россиянин Станислав. — Вполне себе нормальный вопрос, потому что у многих белорусов есть и родственники и в Украине, и в России, и в Польше, и в Литве, и где только нет этих родственников, — Мне кажется, процентов 30-40 имеют где-то за рубежом родственников.
Мужчина предположил, что у них на тот момент остался осадок.
— Ну почему я должен их судить, если у них есть какой-то осадочек? Это же их, внутреннее, — заявил он.