Серийное производство путинского лимузина закроют 14.06.2026, 16:19

Из-за убытков.

Серийное производство российских люксовых автомобилей Aurus оказалось нерентабельным, поэтому площадку по их сборке в Татарстане планируют закрыть, написал со ссылкой на источники телеграм-канал «Русский автомобиль etc», созданный автоэкспертом Сергеем Цыгановым.

Проект уже фактически провалился и будет свернут, подтверждает автоэксперт, связанный со структурами НАМИ, государственного института, разработавшего Aurus: «Ну не смогли превратить президентскую игрушку в по-настоящему серийную марку, не смогли. Амбиций было много, а экономического обоснования — ноль». Rolls-Royce из России массовым быть не может по определению, а инвестиций, технологий и партнеров, способных вытянуть этот проект на более народный и окупаемый уровень русского Audi или BMW пока не хватает, объясняет он и предупреждает, что государство будет тянуть этот проект до последнего хотя бы в виде мелкосерийного производства.

«Остается надеяться, что хотя бы для чиновников эти автомобили будут закупать не в слишком больших объемах. В бюджете-то лишних денег нет», — отмечает другой автомобильный эксперт. Сейчас цена автомобилей Aurus начинается примерно от 50 млн рублей, а рестайлинговый лимузин Senat в «длинной» версии стоит от 117 млн руб.

При такой цене «спроса на «Аурусы» почти нет, ни о каких ранее заявленных пяти тысячах машин в год не может быть и речи», цитирует «Русский автомобиль» источника в отрасли. Себестоимость сборки Aurus в ОЭЗ Елабуга столь высока, что рентабельным этот проект никогда не станет, ни при каком тираже, говорят собеседники канала. За прошлый год в Елабуге было выпущено менее 150 автомобилей, и еще около 100 собрано на другой площадке.

Выпуск Aurus начался в 2018 г. на площадке НАМИ в Москве: там собирали лимузины и люксовые седаны Aurus Senat для президентского гаража. На следующий год было объявлено, что cтруктуры Sollers начнут контрактную сборку марки в Елабуге, и с 2021 г. там выпускают Senat и внедорожник Komendant. За несколько лет планировалось довести производство Aurus до 5 тыс. машин, но не вышло. В 2024 г. Sollers продал долю в проекте компании с казахстанскими корнями «Хит Моторз Рус», а в 2025 г. совладельцем проекта стала «дочка» «Газпрома», «Газпром тех».

Сборочная площадка в Елабуге, скорее всего, доработает до конца года, говорят источники «Русского автомобиля», но уже в сентябре начнется ликвидация офиса Aurus в подмосковных Химках. Работникам из Подмосковья и Татарстана предлагают переехать в Петербург, где планируется выпускать новую модель бизнес-класса — Aurus 900 — на территории бывшего завода Toyota в Шушарах, который с 2023 г. принадлежит НАМИ. Aurus 900 показали на Петербургском экономическом форуме. Машина создана на базе китайской Hongqi H9 и стоит «всего» 12 млн руб.

Этот люксовый бренд называли в качестве потенциального партнера в проекте Aurus, Денис Мантуров, возглавлявший Минпромторг, два года назад обещал, что на заводе вместе и иностранным партнером будет запущено производство не менее четырех новых моделей Aurus бизнес-класса, но пока китайцы только передали свою модель для адаптации.

Проект в Санкт-Петербурге, по крайней мере как массовое производство, тоже под вопросом, утверждают источники «Русского автомобиля». Это подтверждает менеджер одной из компаний-поставщиков петербургских автомобильных заводов. «Постоянного крупного партнера так и не нашли, с персоналом тоже проблемы, да и цена автомобиля вызывает сомнения», — объясняет он. Сам Hongqi H9 в России продается не очень хорошо: по данным «Автостата», за 2025 г. на учет встало всего около 500 таких автомобилей, при том, что они продавались по цене от 5,8 млн руб., вдвое дешевле, чем Aurus 900.

Но Владимир Путин без новых лимузинов Aurus не останется. Площадка НАМИ в Москве продолжит выпускать Aurus по госзаказам от президентского «Гаража особого назначения», других госструктур и редких коммерческих заказчиков, сходятся во мнении все источники. Ее мощностей достаточно, чтобы удовлетворить спрос, который вряд ли превысит 250-300 автомобилей в год.

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