«Осенью может появиться окно возможностей» 1 2.06.2026, 14:21

Владимир Фесенко

Кремль окажется перед выбором.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Владимир Зеленский поручил ему до зимы постараться завершить боевые действия и начать переговоры.

Президент Украины также говорил о том, что сейчас появилось окно возможностей для мира.

Видите ли вы это окно возможностей? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Вижу окно возможностей, но не сейчас, а не раньше осени. Дело в том, что сейчас речь скорее идет о том, чтобы попытаться восстановить переговорный процесс. То, что сейчас происходит, в том числе и поручение Зеленского Буданову, а также Умерову, украинским переговорщикам, связано с тем, что переговоры на паузе, но Зеленский демонстрирует, что он не отказывается от них, а хочет, чтобы война завершилась переговорным путем.

Соответствующий сигнал он посылает американцам, потому что без роли США и лично Трампа восстановить переговоры не получится. Поэтому то, что сейчас происходит, вот эти заявления Зеленского, это скорее такая, я бы сказал, прелюдия, подготовка к попытке реанимировать переговорный процесс.

— Почему вы говорите, что не раньше осени появится окно возможностей?

— На сегодня, к сожалению, это признает и Буданов, и Зеленский особенно, мы видим, что Путин не готов вести реальные переговоры.

Вот и удар по Киеву, который был в эту ночь, и предыдущие удары, и заявление Путина, которое он делал в Казахстане, все это говорит о том, что на самом деле Кремль делает ставку на войну. Он надеется на летнее наступление российской армии, на воздушные удары по Украине, поскольку у нас сейчас дефицит ракет-перехватчиков.

Путин хочет воспользоваться этим, поэтому летом наиболее вероятна попытка со стороны России сломить украинское сопротивление путем летнего военного наступления и активизации воздушной войны против Украины.

Ставка делается на это, поэтому пока Путин не готов к реальным переговорам. Он хочет либо добиться военной победы над Украиной, либо добиться того, чтобы российские позиции на переговорах были усилены, потому что сейчас они явно ослаблены. Поэтому летом не стоит ожидать реальных договоренностей.

Попытки возобновить переговоры могут быть, и Украина будет их предпринимать, возможно, и американцы, но после того, как завершится переговорная эпопея с Ираном. Подчеркну, Россия пока не готова к реальным переговорам. А вот почему осенью может быть окно возможностей? Если удастся остановить (и для этого есть предпосылки) российское наступление.

Весной попытка наступления России провалилась. Вот в мае зафиксирован низкий темп продвижения российских войск. Всего 14 квадратных километров удалось захватить за весь месяц. Это наихудший показатель для России с октября 2023-го, за два с половиной года. Сейчас тоже Украина нашла очень эффективную тактику — «мидлстрайки», удары по ближнему тылу.

В Крыму — топливный кризис, огневым путем перекрыта дорога Мариуполь-Крым. Бьют по ближним тылам в Луганской и Донецкой областях. Это ослабляет возможности для России начать военные наступления летом.

Если украинским войскам удастся сохранить тенденцию, которая проявилась весной, и удастся заморозить фронт, а может быть даже и на каких-то участках перейти в контрнаступление, вот это может, конечно, изменить военную ситуацию. Военная ситуация и так сейчас фактически патовая. Если вот этот патовый характер военной ситуации останется и до осени, тогда в Кремле окажутся перед выбором (фактически уже оказались): либо переговоры, либо эскалация войны.

Если попытка эскалации войны, которая сейчас предпринимается, не даст результата, тогда потребность переговоров станет более реальной. Это первый фактор. Второй фактор – ухудшение внутренней российской ситуации.

Это уже проявляется. Есть признаки финансового кризиса. Даже повышение цен на нефть не очень помогли Кремлю.

— Эти проблемы могут подтолкнуть Путина к мирным переговорам?

— Если война в Иране прекратится, и цены на нефть начнут падать, то это только усугубит финансовую ситуацию для Кремля. Если усталость от войны, недовольство ее последствиями, в том числе если топливный кризис, будет не только в Крыму, но начнет проявляться и в Москве, в центральных районах России, тогда это тоже может усилить антивоенные настроения и подтолкнуть Кремль к реальным переговорам.

Еще один фактор: Зеленский говорит также о усилении санкционного и политического давления на Путина. Это тоже может сработать. Хотя мы видим, что прямое давление на Путина не дает результата.

Вот тут я больше делаю ставку на то, что Трамп может несколько изменить свои подходы и его администрация в том числе. Они могут сейчас делать ставку не на переговоры по Донбассу, как это было раньше. Эти переговоры зашли в тупик. Они могут делать ставку на переговоры о прекращении огня. То есть продвигать именно эту идею.

Вот если они будут продвигать именно такой подход, начинать с прекращения огня, может быть поэтапного, секторального, например, прекращение воздушной войны или прекращение ударов по энергетике. Это вполне возможно. Поэтому если Трамп будет активно продвигать такие подходы, и Путин в силу внутренних обстоятельств и тупика в войне примет такой подход, тогда появится это самое окно возможностей.

Почему осень еще, тоже важный момент — в ноябре промежуточные выборы в Конгресс США, поэтому в Киеве очень надеются, что Трамп активизирует свои переговорные усилия как раз в конце лета- начале осени. Для него получить дипломатическую победу, завершив российско-ккраинскую войну, было бы выгодно, но и это отвечало бы интересам Украины, если такое завершение будет на компромиссных основах.

— Издание South Morning Post пишет, что президент США Дональд Трамп попросил главу КНР Си Цзиньпина повлиять на Путина, чтобы тот вернулся за стол переговоров. Может ли Пекин повлиять на Кремль?

— Смотрите, это написала известная газета из Гонконга, но это явно утечка из Пекина, где показано какой якобы великий Си Цзиньпин, что сам Трамп просит его об окончании войны. В этом смысле этой публикации. Трамп несколько раз обращался к Си Цзиньпину, просто может быть забыли уже об этом. Тут нет никакой сенсации.

Еще только когда Трамп был избран президентом, в декабре 2024 года, он уже публично писал в своей социальной сети, обращаясь к Си Цзиньпину, что надо совместно помочь завершить войну в Украине. Потом еще несколько раз были такие обращения были публично, это не утечки, как сейчас.

Потому что ни Трамп, ни Си Цзиньпин ничего не сказали, как они обсуждали российско-украинскую войну, просто обсуждали и все, и не более того. А вот обращения Трампа были действительно, и не только Трампа, Макрон обращался к Си Цзиньпину, и что?Ничего. Си Цзиньпин не вмешивается в эту войну, как и не вмешивается в переговорный процесс.

Он не будет помогать Трампу и американцам. Потому что, а зачем? Трамп конкурент геополитический, зачем ему помогать? Поэтому нет. Китай, если и будет активно участвовать в переговорном процессе, но только тогда, когда там не будет американцев, или если они будут понимать, что существует реальная возможность завершения войны, и именно Китай может выступить в роли финального решающего фактора.

Пока такой ситуации нет, так что роль Китая в данном случае точно не будет определяющей. Пока роль главной скрипки и главного модератора в переговорном процессе остается за Соединенными Штатами.

