2 июня 2026, вторник, 14:11
  • 2.06.2026, 14:02
Легендарное британское авто возвращается
Фото: AC Cars

В формате суперкара будущего.

Британская компания AC Cars представила новый Cobra GT Coupe — современное переосмысление культовой модели, приуроченное к 125-летию бренда, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Новинка вдохновлена гоночным AC A98 Le Mans и сохраняет фирменный характер марки: агрессивный дизайн, мощный V8 и акцент на драйверские ощущения. В основе модели — карбоновый кузов и алюминиевая платформа.

Под капотом установлен 5,0-литровый V8 Ford. В базовой версии он развивает 433 л.с. и 410 Нм крутящего момента, а в версии с наддувом — до 710 л.с. (в отдельных конфигурациях заявляется до 720 л.с.). Покупателям предложат выбор между шестиступенчатой механикой и 10-ступенчатым автоматом.

По заявлению производителя, распределение массы составляет близкие к идеалу 50:50, а разгон до 100 км/ч занимает около 3,5 секунды. Снаряженная масса — примерно 1,6 тонны.

AC Cars планирует увеличить производство с 100 до 1000 автомобилей в год благодаря новой производственной площадке. В линейке появятся купе, родстер и классическая версия.

Цена составит около 315–345 тысяч долларов в зависимости от комплектации. Компания делает ставку на сочетание ретро-стиля и современных технологий, не отходя от традиционной формулы «большой V8 и задний привод».

