закрыть
2 июня 2026, вторник, 15:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Хватит питать иллюзии»: генерал Гурулев заявил о тупике армии РФ

3
  • 2.06.2026, 14:45
  • 4,838
«Хватит питать иллюзии»: генерал Гурулев заявил о тупике армии РФ
Андрей Гурулев

Возможна мобилизация.

Осенью в России может быть объявлена новая мобилизация из-за тяжелой ситуации на украинском фронте, провала зимне-весеннего наступления и больших потерь, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев, в прошлом член комитета по обороне и безопасности, пишет The Moscow Times.

«Сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, знающие люди говорят, что принципиальное решение на этот счёт уже принято и она будет осенью», — написал Гурулев.

По его словам, такое решение, впрочем, «не приведет к прорыву», если не будет решена проблема дронов ВСУ, которые «разбирают пехоту» на подступах, не дают «поднять головы» штурмовым группам» и «буквально завалили» собой и передовую, и ближний тыл. «Мы просто получим кратное увеличение жертв», — прогнозирует Гурулев.

Он также обращает внимание на ситуацию в Крыму, где возник дефицит бензина, и атаки БПЛА на трассе «Новороссия», которая призвана снабжать полуостров по суше. «Противник действует внаглую, пытаясь отрезать полуостров и наши южные группировки от поставок топлива», — возмущается Гурулев.

По его словам, продвижение на фронте, «по сути, встало», а «СВО окончательно перешло в формат жесточайшего позиционного тупика», который является «предвестником истощения, если вовремя не перехватить инициативу».

«Хватит питать иллюзии, что «вот-вот прорвём». Не будет этого, пока кардинально не изменим подход, — призывает Гурулев. — Мы обязаны перестроить управление и, главное, жёстко спросить с тех, кто провалил безопасность трассы «Новороссия», чтобы другим халтурить в таких вопросах и в голову не пришло».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников
ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина
Стратегия Украины дает результаты
Стратегия Украины дает результаты Леонид Невзлин
Вопреки заявлениям Путина
Вопреки заявлениям Путина Гарри Каспаров