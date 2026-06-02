«Хватит питать иллюзии»: генерал Гурулев заявил о тупике армии РФ

«Хватит питать иллюзии»: генерал Гурулев заявил о тупике армии РФ3
- 2.06.2026, 14:45
Возможна мобилизация.
Осенью в России может быть объявлена новая мобилизация из-за тяжелой ситуации на украинском фронте, провала зимне-весеннего наступления и больших потерь, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев, в прошлом член комитета по обороне и безопасности, пишет The Moscow Times.
«Сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, знающие люди говорят, что принципиальное решение на этот счёт уже принято и она будет осенью», — написал Гурулев.
По его словам, такое решение, впрочем, «не приведет к прорыву», если не будет решена проблема дронов ВСУ, которые «разбирают пехоту» на подступах, не дают «поднять головы» штурмовым группам» и «буквально завалили» собой и передовую, и ближний тыл. «Мы просто получим кратное увеличение жертв», — прогнозирует Гурулев.
Он также обращает внимание на ситуацию в Крыму, где возник дефицит бензина, и атаки БПЛА на трассе «Новороссия», которая призвана снабжать полуостров по суше. «Противник действует внаглую, пытаясь отрезать полуостров и наши южные группировки от поставок топлива», — возмущается Гурулев.
По его словам, продвижение на фронте, «по сути, встало», а «СВО окончательно перешло в формат жесточайшего позиционного тупика», который является «предвестником истощения, если вовремя не перехватить инициативу».
«Хватит питать иллюзии, что «вот-вот прорвём». Не будет этого, пока кардинально не изменим подход, — призывает Гурулев. — Мы обязаны перестроить управление и, главное, жёстко спросить с тех, кто провалил безопасность трассы «Новороссия», чтобы другим халтурить в таких вопросах и в голову не пришло».