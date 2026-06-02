В Беларуси установлен рекорд по продажам электрокаров 2 2.06.2026, 14:30

За месяц рынок новых электромобилей вырос почти на 47%.

Рынок новых легковых автомобилей в Беларуси продолжает расти: в мае в стране продали 8,1 тыс. новых машин, об этом сообщили в Белорусской автомобильной ассоциации.

По данным БАА, показатель мая на 21,5% больше, чем в апреле. Тогда он составлял 6,7 тыс. новых легковушек. Продажи машин с двигателем внутреннего сгорания за месяц выросли всего на 2%, тогда как гибридов – сразу на 50%, а электромобилей – на 47%.

В мае белорусы купили 3,5 тыс. новых электрокаров – это рекордный показатель за все время наблюдений на рынке новых авто. Выросли и продажи гибридных моделей – продано около 600 машин Belgee в этом сегменте.

Завод «БЕЛДЖИ» показал рекордные результаты. В мае было продано 4250 автомобилей марок Belgee и Geely – это лучший результат за всю историю предприятия.

Сильный рост в сегменте электромобилей показал бренд Dongfeng. Продажи марки за месяц увеличились почти в три раза, а объем реализации достиг 1,4 тыс. автомобилей.

Тем временем на рынок вернулся Haval. После возобновления поставок бренд вошел в топ-5 самых продаваемых марок среди авто в сегменте ДВС.

Эксперты связывают рост спроса на гибриды с развитием локального производства, а популярность электромобилей – с действующими льготами для такого транспорта.

