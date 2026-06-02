Спилберг рассказал, кто мог стать Индианой Джонсом вместо Форда 2.06.2026, 14:48

1,152

Стивен Спилберг

фото: Legion-Media.ru

Актер произвел на легендарного режиссера сильное впечатление.

Режиссер Стивен Спилберг рассказал, что изначально роль Индианы Джонса в фильме «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981) предназначалась не Харрисону Форду, а Тому Селлеку. По словам режиссера, он и режиссер Джордж Лукас рассматривали множество актеров, но именно Селлек стал их главным выбором после проб, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Однако планы сорвались из-за контрактных обязательств актера. В тот момент Селлек уже был связан с телесериалом «Частный детектив Магнум», который находился в производстве у CBS. Канал не отпустил актера, и роль оказалась недоступна.

Спилберг признался, что тест Селлека произвел на него сильное впечатление, и решение уже было фактически принято. Но телевизионный контракт оказался решающим фактором, который изменил историю франшизы.

Позже, после просмотра ранней версии фильма «Империя наносит ответный удар», Спилберг предложил рассмотреть на роль Харрисона Форда, известного по роли Хана Соло. Джордж Лукас сначала сомневался, но вскоре отправил Форду сценарий, и актер согласился.

В итоге именно Форду досталась роль, которая сделала его одной из крупнейших звезд Голливуда. Франшиза выросла до пяти фильмов и стала культовой, охватив кино, сериалы, книги и игры.

Спилберг также в шутку отметил, что если бы Селлек сыграл Индиану Джонса, ему, вероятно, пришлось бы отказаться от своих знаменитых усов, ставших частью его образа в «Магнум П.И.».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com