«Несколько минут — и Мозырского НПЗ нет» 2.06.2026, 15:19

Роман Свитан расшифровал заявление «Мадяра».

Какие 500 целей могут поразить Вооруженные силы Украины в Беларуси, отвечая на агрессию режима Лукашенко? О чем конкретно говорил командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт «Мадяр» Бровди?

Такой вопрос сайт Charter97.org задал полковнику ВСУ в запасе, военному эксперту и летчику-инструктору Роману Свитану:

— Сейчас есть подтвержденные 500 белорусских предприятий, которые работают на «военку» России. Они производят оборудование, которое используется дальше военными предприятиями России в производстве боевой техники, боеприпасов, средств поражения.

Потому все эти 500 предприятий для нас являются легальными военными целями, а Беларусь, согласно 51 статье Устава Организации Объединенных Наций, помогает агрессору, а значит является точкой приложения наших усилий в этом смысле.

Как только режим Лукашенко перейдет определенную «красную черту», будет использовано либо его войска, либо пространство Беларуси, воздушное и наземное, для вторжения в Украину. То по этим 500 целям может быть нанесен серьезный удар украинскими средствами поражения.

До этих целей практически все наши средства добираются, это оперативный уровень.

Думаю, что Лукашенко напрягся после заявления «Мадяра». Первым будет Мозырский нефтеперерабатывающий завод, который поставляет бензин, дизель, авиационный керосин российской армии.

У нас работа по Мозырскому НПЗ займет несколько минут, и его нету. Лукашенко прекрасно понимает, что если мы достаем до какого-нибудь Саратовского за 600 километров, то за 50 километров до Мозыря достанем на раз, два, три. Конечно, он напрягся.

Попотел немного, даже начал всплакивать, пытаясь выйти на какие-то контакты, рассказать, что «я не я и хата не моя», но мы же все прекрасно понимаем. Пока Лукашенко просто предупредили без дальнейшего соплежуйства, мол, «если что, то лови».

