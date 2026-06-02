2 июня 2026, вторник, 15:47
Литовские пограничники сбили дрон, летевший со стороны Беларуси

  • 2.06.2026, 15:31
Дрон с сигаретами, 31 мая 2026 года
Фото: Служба охраны госграницы Литвы

В беспилотнике оказались контрабандные сигареты.

В Шальчининкском районе Литвы пограничники сбили дрон с беларусскими контрабандными сигаретами. Об этом сообщила Служба охраны государственной границы Литвы.

Инцидент произошел 31 мая. Пограничники услышали звук, характерный для беспилотника, и применили средство противодействия беспилотным летательным аппаратам.

«С помощью системы видеонаблюдения было замечено, как беспилотник летел из глубины территории Литвы в сторону государственной границы, после чего вскоре исчез из зоны наблюдения», — сообщили подробности пограничники.

На следующий день разбившийся и поврежденный беспилотник обнаружили в районе деревни Йонишкис, а также один сверток, обернутый прозрачной полиэтиленовой пленкой. При осмотре груза выяснилось, что в нем находилось 500 пачек сигарет Minsk 5 Superslims, маркированных беларусскими акцизными марками. Стоимость задержанных сигарет в Литве с учетом всех обязательных налогов составляет 2755 евро.

По факту незаконного хранения и перевозки подакцизных товаров начато административное производство.

