Литовские пограничники сбили дрон, летевший со стороны Беларуси
- 2.06.2026, 15:31
В беспилотнике оказались контрабандные сигареты.
В Шальчининкском районе Литвы пограничники сбили дрон с беларусскими контрабандными сигаретами. Об этом сообщила Служба охраны государственной границы Литвы.
Инцидент произошел 31 мая. Пограничники услышали звук, характерный для беспилотника, и применили средство противодействия беспилотным летательным аппаратам.
«С помощью системы видеонаблюдения было замечено, как беспилотник летел из глубины территории Литвы в сторону государственной границы, после чего вскоре исчез из зоны наблюдения», — сообщили подробности пограничники.
На следующий день разбившийся и поврежденный беспилотник обнаружили в районе деревни Йонишкис, а также один сверток, обернутый прозрачной полиэтиленовой пленкой. При осмотре груза выяснилось, что в нем находилось 500 пачек сигарет Minsk 5 Superslims, маркированных беларусскими акцизными марками. Стоимость задержанных сигарет в Литве с учетом всех обязательных налогов составляет 2755 евро.
По факту незаконного хранения и перевозки подакцизных товаров начато административное производство.