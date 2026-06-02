закрыть
2 июня 2026, вторник, 15:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые: Методы поиска инопланетной жизни могут мешать ее обнаружению

  • 2.06.2026, 15:38
Ученые: Методы поиска инопланетной жизни могут мешать ее обнаружению

Возможно доказательства уже найдены.

Подходы, которые человечество использует для поиска внеземной жизни, могут не только приближать открытия, но и скрывать их от нас, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

По мнению исследователей, астробиология традиционно сосредоточена на предотвращении так называемых ложноположительных результатов — ситуаций, когда за признаки жизни принимаются природные процессы. Однако гораздо меньше внимания уделяется противоположной проблеме — ложным отрицаниям, когда реальные признаки жизни могут быть проигнорированы или отвергнуты.

В качестве примера приводится программа «Викинг», в рамках которой американские аппараты исследовали марсианский грунт еще в 1976 году. Некоторые эксперименты тогда показали возможные признаки биологической активности, однако результаты были признаны недостаточно убедительными и исследование прекратилось.

Часть существующих инструментов может попросту не распознавать важные биосигнатуры или путать их с естественными химическими процессами. Кроме того, ученые часто исходят из земных представлений о том, как должна выглядеть жизнь, что ограничивает поиск необычных форм существования организмов.

Дополнительные вопросы вызывает и недавняя находка марсохода «Perseverance». На Марсе был обнаружен камень с особенностями, которые на Земле нередко связаны с деятельностью микроорганизмов. Однако подтвердить или опровергнуть эту гипотезу пока невозможно без доставки образцов на Землю. Между тем программe доставки марсианских пород не хватает финансирования.

Исследователи призывают пересмотреть подходы к поиску жизни во Вселенной. По их мнению, вероятность пропустить важные доказательства может оказаться не меньшей проблемой, чем риск сделать преждевременное открытие.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников
ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина
Стратегия Украины дает результаты
Стратегия Украины дает результаты Леонид Невзлин
Вопреки заявлениям Путина
Вопреки заявлениям Путина Гарри Каспаров