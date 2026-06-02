Ученые: Методы поиска инопланетной жизни могут мешать ее обнаружению
- 2.06.2026, 15:38
Возможно доказательства уже найдены.
Подходы, которые человечество использует для поиска внеземной жизни, могут не только приближать открытия, но и скрывать их от нас, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).
По мнению исследователей, астробиология традиционно сосредоточена на предотвращении так называемых ложноположительных результатов — ситуаций, когда за признаки жизни принимаются природные процессы. Однако гораздо меньше внимания уделяется противоположной проблеме — ложным отрицаниям, когда реальные признаки жизни могут быть проигнорированы или отвергнуты.
В качестве примера приводится программа «Викинг», в рамках которой американские аппараты исследовали марсианский грунт еще в 1976 году. Некоторые эксперименты тогда показали возможные признаки биологической активности, однако результаты были признаны недостаточно убедительными и исследование прекратилось.
Часть существующих инструментов может попросту не распознавать важные биосигнатуры или путать их с естественными химическими процессами. Кроме того, ученые часто исходят из земных представлений о том, как должна выглядеть жизнь, что ограничивает поиск необычных форм существования организмов.
Дополнительные вопросы вызывает и недавняя находка марсохода «Perseverance». На Марсе был обнаружен камень с особенностями, которые на Земле нередко связаны с деятельностью микроорганизмов. Однако подтвердить или опровергнуть эту гипотезу пока невозможно без доставки образцов на Землю. Между тем программe доставки марсианских пород не хватает финансирования.
Исследователи призывают пересмотреть подходы к поиску жизни во Вселенной. По их мнению, вероятность пропустить важные доказательства может оказаться не меньшей проблемой, чем риск сделать преждевременное открытие.