2 июня 2026, вторник, 15:47
  • 2.06.2026, 15:41
Глава МИД Литвы: Россия и Беларусь ведут агрессивную войну и террор

Призывы к диалогу с Лукашенко и Путиным игнорируют реальность.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил в соцсети Х, что Россия усиливает нападения на мирных жителей из-за неудач на поле боя, и призвал увеличить поддержку Украины. По его словам, после недели целенаправленного запугивания Россия выпустила сотни дронов и десятки ракет.

«Эта последняя волна террора - еще одно напоминание о том, что Кремль продолжает полагаться на атаки на мирных жителей, поскольку терпит поражение на поле боя», - отметил он.

Будрис также подчеркнул, что любые призывы к возобновлению диалога с Россией и Беларусью игнорируют реальность, поскольку эти государства продолжают вести агрессивную войну и террор против гражданского населения.

Глава литовского МИД подчеркнул, что Украине нужны не только заявления, а конкретные действия: усиление военной помощи, более жесткие санкции против России, полная политическая и экономическая изоляция агрессора, использование замороженных российских активов, а также ускорение евроинтеграции Украины.

«Кремль должен понять, что каждый акт террора приведет к увеличению расходов, углублению изоляции и усилению поддержки Украины», - подытожил он.

