Глава МИД Литвы: Россия и Беларусь ведут агрессивную войну и террор
- 2.06.2026, 15:41
Призывы к диалогу с Лукашенко и Путиным игнорируют реальность.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил в соцсети Х, что Россия усиливает нападения на мирных жителей из-за неудач на поле боя, и призвал увеличить поддержку Украины. По его словам, после недели целенаправленного запугивания Россия выпустила сотни дронов и десятки ракет.
«Эта последняя волна террора - еще одно напоминание о том, что Кремль продолжает полагаться на атаки на мирных жителей, поскольку терпит поражение на поле боя», - отметил он.
Будрис также подчеркнул, что любые призывы к возобновлению диалога с Россией и Беларусью игнорируют реальность, поскольку эти государства продолжают вести агрессивную войну и террор против гражданского населения.
Глава литовского МИД подчеркнул, что Украине нужны не только заявления, а конкретные действия: усиление военной помощи, более жесткие санкции против России, полная политическая и экономическая изоляция агрессора, использование замороженных российских активов, а также ускорение евроинтеграции Украины.
«Кремль должен понять, что каждый акт террора приведет к увеличению расходов, углублению изоляции и усилению поддержки Украины», - подытожил он.