Глава МИД Литвы: Россия и Беларусь ведут агрессивную войну и террор 2.06.2026, 15:41

Призывы к диалогу с Лукашенко и Путиным игнорируют реальность.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил в соцсети Х, что Россия усиливает нападения на мирных жителей из-за неудач на поле боя, и призвал увеличить поддержку Украины. По его словам, после недели целенаправленного запугивания Россия выпустила сотни дронов и десятки ракет.

«Эта последняя волна террора - еще одно напоминание о том, что Кремль продолжает полагаться на атаки на мирных жителей, поскольку терпит поражение на поле боя», - отметил он.

Будрис также подчеркнул, что любые призывы к возобновлению диалога с Россией и Беларусью игнорируют реальность, поскольку эти государства продолжают вести агрессивную войну и террор против гражданского населения.

Глава литовского МИД подчеркнул, что Украине нужны не только заявления, а конкретные действия: усиление военной помощи, более жесткие санкции против России, полная политическая и экономическая изоляция агрессора, использование замороженных российских активов, а также ускорение евроинтеграции Украины.

«Кремль должен понять, что каждый акт террора приведет к увеличению расходов, углублению изоляции и усилению поддержки Украины», - подытожил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com