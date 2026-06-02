«Белорусы, что мы будем с этим делать?» 2.06.2026, 9:38

Россияне, игнорирующие ПДД в Беларуси, вызывают гнев.

Ежедневно в соцсетях появляются посты о шокирующем поведении российских туристов в нашей стране. Белорусы делятся фото парковок на газоне и хамском поведении в общественных местах, рассказывают о примерах оскорбительных высказываний в отношении языка и культуры других народов со стороны гостей из России.

Очередной пример демонстративного нарушения россиянами ПДД в Беларуси привела пользовательница Threads usenko.nastasia.

«Белорусы, что мы будем с этим делать? Я никогда раньше ничего подобного не снимала, но сил уже нет», написала она под опубликованными фото.

Пользователи поддержали белоруску и дали несколько советов. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Фотографируете, отдельно Фотографируете номер и в ГАИ. А они уже пускай разбираются, сколько штрафа и кому. Только так можно проучить таких людей. Так же как и любителей припарковаться возле подъезда перекрыв тем самым дорогу к подъезду.

— Они поймут только тогда, когда заплатят штраф. Гаи, чат-бот.

— У нас возле подъезда были любители на тротуаре парковать, пару фото в чат-бот, и уже месяц никто не паркует, пошел слух, что ГАИ трех оштрфовали, и пропало желание парковаться. Это при том, что в 10 метрах свободная парковка, им сложно было пройти 10 лишних метров.

