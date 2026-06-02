2 июня 2026, вторник, 10:47
«Белорусы, что мы будем с этим делать?»

  2.06.2026, 9:38
Россияне, игнорирующие ПДД в Беларуси, вызывают гнев.

Ежедневно в соцсетях появляются посты о шокирующем поведении российских туристов в нашей стране. Белорусы делятся фото парковок на газоне и хамском поведении в общественных местах, рассказывают о примерах оскорбительных высказываний в отношении языка и культуры других народов со стороны гостей из России.

Очередной пример демонстративного нарушения россиянами ПДД в Беларуси привела пользовательница Threads usenko.nastasia.

«Белорусы, что мы будем с этим делать? Я никогда раньше ничего подобного не снимала, но сил уже нет», написала она под опубликованными фото.

Пользователи поддержали белоруску и дали несколько советов. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Фотографируете, отдельно Фотографируете номер и в ГАИ. А они уже пускай разбираются, сколько штрафа и кому. Только так можно проучить таких людей. Так же как и любителей припарковаться возле подъезда перекрыв тем самым дорогу к подъезду.

— Они поймут только тогда, когда заплатят штраф. Гаи, чат-бот.

— У нас возле подъезда были любители на тротуаре парковать, пару фото в чат-бот, и уже месяц никто не паркует, пошел слух, что ГАИ трех оштрфовали, и пропало желание парковаться. Это при том, что в 10 метрах свободная парковка, им сложно было пройти 10 лишних метров.

Стратегия Украины дает результаты Леонид Невзлин
Вопреки заявлениям Путина Гарри Каспаров
ИИ громит Кремль Иван Яковина
Предупреждение от Залужного Владимир Фесенко