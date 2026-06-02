Для белорусов ввели изменения, которые касаются земельных участков и недвижимости 2.06.2026, 10:21

Среди прочего новшества касаются огородников.

В Госкомимущество рассказали, какие изменения вводят чиновники по регулированию земельных отношений. Среди прочего новшества касаются тех, кто стоит в очереди на улучшение жилищных условий и огородников.

«Амнистия» и рассрочка

Чиновники расширили основания для легализации самовольно занятых участков. «Теперь под амнистию попадают наделы, используемые для выращивания сельхозкультур и размещения нестационарных объектов, — пояснили в Госкомимущество. — Исполкомы наделяются правом предоставлять рассрочку внесения платы за легализацию на срок до 5 лет, что значительно снижает финансовую нагрузку на граждан. Кроме того, местные власти смогут разрешать оставлять участки, размер которых превышает установленные законодательством предельные нормы».

Льготный выкуп продлили

До 1 января 2028 года продлили возможность льготного приобретения земельных участков с понижающим коэффициентом. «Этот срок синхронизирован с окончанием действия «земельной амнистии», — уточнили в Госкомимущество.

Новшество для тех, кто выращивает овощи

Чиновники уточнили правовой статус тех, кто использует землю для огородничества. «Гражданам официально разрешено возводить временные ограждения (в том числе капитальные, прочно связанные с землей), а также выращивать многолетние сельскохозяйственные культуры», — пояснили в Госкомимущество.

Новшество для некоторых белoрусов с детьми

Для семей, которые воспитывают детей-инвалидов до 18 лет, вводят возможность получить вне очереди земельный участок для строительства жилья.

«Закон закрепляет справедливый подход к тем, кто ранее уже вносил плату за участок по рыночной стоимости — при последующих сделках с этой землей повторное внесение платы не потребуется», — добавили в Госкомимущество.

